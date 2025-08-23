اطفای حریق در مراتع شهرستان نور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – کمیل قلی نژاد ریحان آبادی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با بیان این که حدود ساعت ۱۳ امروز شنبه اول شهریور به دلیل افزایش بیش از حد گرمای هوا، حدود ۲.۵ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و مراتع روستای بطاهر بخش بلده شهرستان نور، طعمه حریق شد، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حریق صورت گرفته، کلیه همکاران و تیم واکنش سریع یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و همکاران حفاظتی بخش بلده جهت اطفا حریق به منطقه مورد نظر عزیمت کردند.
او افزود: با همکاری و اقدام به موقع نیروهای منابع طبیعی، صد درصد از حریق مهار شد.
قلی نژاد ریحان آبادی گفت: عملیات اطفا با تعامل نیروهای محیط زیست، بسیج و نیروهای بومی و محلی، مهار حریق به صورت کامل اتفاق افتاد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور همچنین افزود: برای پیشگیری از بروز آتشسوزی، روشنکردن آتش، سیگار کشیدن و انداختن تهسیگار روشن در محیطهای جنگلی و مرتعی ممنوع است و هر گونه فعالیتی که میتواند منجر به آتشسوزی شود، باید متوقف شود
در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفنهای ۱۳۹ یا ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند