وزیر امور خارجه در واکنش به رویداد‌های شب گذشته در شورای امنیت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد و تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به رویداد‌های شب گذشته در شورای امنیت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در سخنرانی دیروز خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل، تشریح کردم که چگونه ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد، و چگونه سه کشور اروپایی آن را به خاک سپردند.

همه آنچه که در نیویورک گذشت، گواهی می‌دهد که شکست گفت‌و‌گو‌ها اتفاقی نبوده است. 

رد دیپلماسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی اقدامی عمدی بود که بر این اشتباه محاسبه استوار شده است: «حق با زورگویان است» و مردم ایران زیر فشار زورگویی‌ها تسلیم خواهند شد! اصرار بر این فرضیات نادرست، بحران غیرضروری فعلی را حل نخواهد کرد.

در سخنان دیروز خود تأکید کردم که سه کشور اروپایی به تعهداتشان طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل نکرده‌اند و بنابراین هیچ حقی برای ادعای کنونی خود ندارند. 

استناد آنها به سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» جز سوءاستفاده آشکار از روند‌های قانونی نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد. 

تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بی‌اعتبار است.

برچسب ها: عراقچی ، قطعنامه شورای امنیت
خبرهای مرتبط
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
نجفی مطرح کرد:
درخواست برخی از کشور‌ها از ایران برای به تعویق انداختن رای‌گیری درباره قطعنامه
مسئولانه عمل کنید، از دیپلماسی و حقوق بین‌الملل حمایت کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۶ مهر
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
آخرین اخبار
ابلاغ قانون اصلاح روند بررسی بودجه سالیانه توسط قالیباف
ایران اجرای اسنپبک را غیرقانونی می‌داند/ مذاکره، واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است
قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل روز
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور غیرنظامی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۶ مهر
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
تربیت نیرو‌های توانمند، پیش شرط تفویض اختیارات به حکمرانی شهری و محلی است
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران در نهاد امامت جمعه تشکیل شود
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
حضور هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سخنگوی وزارت دفاع: هیچ قدرتی حق دخالت در توان موشکی ایران را ندارد
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه