شهردار تهران گفت: در دوره‌ جدید مدیریت شهری توسعه و تکمیل خطوط ۲،۴، ۶ و ۷ مترو در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز -هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ - مراسم امضای تفاهم‌نامه اجرای خط یازده مترو تهران میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتم‌الانبیا با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم اظهار کرد: مطابق طرح جامع شهری در تهران بناست طی یک افق مشخص تا پایان سال ۱۴۲۰، ۱۱ خط مترو به طول ۴۹۰ کیلومتر با ۳۲۰ ایستگاه افتتاح شود. بر همین مبنا هم اکنون در تهران ۳۰۸ کیلومتر مترو با ۱۶۰ ایستگاه فعال است. اگرچه به زعم برخی مدیریت شهری در حوزه توسعه خطوط مترو نسبت به افق ۱۴۲۰ دچار عقب افتادگی نیست اما ما به شرایط فعلی راضی نیستیم و باید به دنبال آن می‌باشیم که زودتر از ۱۴۲۰ به اهداف مشخص برسیم. 

زاکانی افزود: در دوره‌ای جدید مدیریت شهری توسعه و تکمیل خطوط ۲،۴، ۶ و ۷ مترو در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو نیز به تفاهم و قرارداد با مجموعه‌های مختلف رسیدیم که از این سه خط عملیات اجرایی خط ۱۰ نیز آغاز شده و تاکنون ۱۲۰۰ متر تونل نیز در خط ۱۰ حفر شده است. 

شهردار تهران سپس در رابطه با هزینه‌های توسعه مترو در تهران گفت: به طور میانگین ساخت هر کیلومتر مترو به قیمت امروز رقمی معادل پنج و نیم تا ۶ همت هزینه می‌برد. سال گذشته پس از سفر تیمی از مدیریت شهری به چین به مدل جدیدی از تفاهم در رابطه با توسعه خطوط مترو تهران رسیدیم.

وی ادامه داد: این تفاهم دارای سه ضلع است؛ یک ضلع شهرداری تهران، ضلع دیگر طرف چینی به عنوان پشتیبان مالی و تجهیزاتی قرارداد و بخشی دیگر شرکت ایرانی که در خط ۱۱ این شرکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است. بر همین مبنا برای ساخت خط ۸ و ۹ نیز با ۲ شرکت خصوصی به تفاهم رسیدیم. 

زاکانی تاکید کرد: برای توسعه خطوط مترو حتی فرایند تحویل زمین توسط شهرداری تهران نیز آغاز شده است که در نتیجه آن تاکنون ۷ قطعه زمین برای خط ۸ متر و ۵ قطعه زمین برای خط ۹ مترو توسط شهرداری تحویل داده شده است. امروز هم تفاهم و قرارداد اجرایی شدن آخرین خط مترو(خط یازده) به طول ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به امضا می‌رسد. 

شهردار تهران پیرامون ویژگی‌های خط ۱۱ مترو تهران گفت: شهروندان برخی از مناطق پایتخت مانند مناطق ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱ و ۲۲ به خطوط مترو آنگونه که باید دسترسی ندارند که خط ۱۱ می تواند برطرف کننده این کمبود باشد. به طوری که این خط از منطقه ۲۲ شروع می‌شود و با عبور از مناطق ۲۱، ۱۸ و ۱۹ به منطقه ۲۰ می‌رسد و رینگ کاملی در جنوب غرب تهران ایجاد می‌کند. این خط با برخی خطوط ازجمله خط ۸ هم تلاقی دارد.

تفاهم توسعه لاین انتهایی خط ۴ به طول ۱۱ کیلومتر

 زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تفاهم اولیه توسعه لاین انتهایی خط ۴ به طول ۱۱ کیلومتر با ۱۲ ایستگاه آماده شده است و به زودی نیز قرارداد توسعه این بخش از مترو نهایی می‌شود.

شهردار تهران سپس به نکاتی در رابطه با توسعه واگن‌های مترو پایتخت اشاره کرد و افزود: با همراهی جهاد دانشگاهی ۱۱۳ دستگاه واگن به میزان ۸۵ درصد داخلی‌سازی شده و به زودی وارد خطوط مترو تهران می‌شود. همچنین مطابق تفاهم‌های صورت گرفته با شرکت‌های چینی از بهمن امسال نیز فرایند واردات ۱۰۷۰ واگن از چین به ایران آغاز خواهد شد.

منبع: شهر

برچسب ها: ساخت مترو ، متروی تهران ، علیرضا زاکانی
