باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: با توجه به ایام سوگواری امام حسن عسکری (ع) و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

او افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ فردا (دوشنبه ۱۰ شهریور ماه) در محور رشت - قزوین ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل - آستارا و بالعکس تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ همین مدت ممنوع شده است.

به گفته سرهنگ صفاری، در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محور‌هایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به اجرا نشدن محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان