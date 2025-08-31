بهره برداری از بوستان خانواده با ٣۶ هزار مترمربع در کازرون

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مراسم افتتاحیه بوستان خانواده با ٣۶ هزار مترمربع با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان در کازرون برگزار شد.

سید حمید هاشمی سرپرست شهرداری کازرون ضمن قدردانی از حضور کم نظیر مردم در این مراسم، اظهار کرد: امروز توانستیم به یکی از مطالبات دیرینه مردم جامه عمل بپوشانیم، و این دستاورد ثمره تلاش مجموعه مدیریت و کارکنان شهرداری و حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و نیز همراهی و صبوری مردم در اجرای این طرح بود.

او تصریح کرد: عملیات اجرایی این پارک از سال ۱۳۹۱ کلید خورد و پس از حدود ١٣ سال به بهره برداری رسید و امیدواریم که با افتتاح این پارک توانسته باشیم موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنیم.

هاشمی گفت: این پارک با هزینه‌ای بالغ بر ۵٠ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و این نوید را به شهروندان می‌دهم تا به زودی ۶ و نیم هکتار دیگر از باغ مرحوم موحد تملک و به فضای این بوستان اضافه خواهد شد.

علیرضا جاشویی رئیس شورای اسلامی شهر کازرون نیز در این مراسم ضمن تشکر از حضور حداکثری مردم در این برنامه، اظهار کرد: کازرون؛ گذشته روشن و پرافتخاری دارد و آینده آن به تصمیمات و رفتار امروز ما بستگی دارد ما می‌توانیم با همدلی و اتحاد شهری بسازیم که در آن عدالت، نظم، همبستگی و فرهنگ موج بزند که آیندگان به نیکی از ما یاد کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر کازرون تصریح کرد: شهر خوب هدیه‌ای آسمانی نیست، بلکه با تلاش و دستاورد مردم و مسئولان به دست می‌آید و بدون همراهی مردم و تلاش مسئولان، چنین شهری ساخته نخواهد شد.

او با اشاره به اینکه باید بدانیم آینده این شهر به رفتار‌های کوچک و بزرگ ما رقم می‌خورد، اضافه کرد: از شهروندان انتظار داریم که تنها مطالبه گر حقوق خود نباشند، بلکه مسئولیت‌های خود را شناخته و به آن عمل می‌کنند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.