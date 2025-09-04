باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حبیب آبراهه گفت:تجزیه و تحلیل تصادفات سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین تصادفات فوتی در شهریور ماه رخ می‌دهد در این راستا و برای ارتقای ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هموطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی تیم‌های پلیس راه استان آذربایجان شرقی تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل و برخورد با رانندگان متخلف خواهند کرد.



وی ادامه داد: برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی در دستور کار تیم‌های پلیس راه است.



وی گفت: خودرو‌هایی که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیم‌های پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان شهریور ماه مقدور خواهد بود.



سرهنگ آبراهه افزود: رانندگانی هم که یک تخلف حادثه ساز انجام دهند گواهینامه آنها به طور سیستمی و فیزیکی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.



وی از شهروندان تقاضا کرد در راستای حفظ جان خود و سرنشینان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام کرده تا سفری ایمن داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما