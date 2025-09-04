رئیس پلیس راه آذربایجان‌شرقی گفت: در پنج ماه گذشته در تصادفات جاده‌ای استان تعداد ۲۷۵ نفر فوت کردند و سه هزار و ۸۹۲ نفر مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حبیب آبراهه گفت:تجزیه و تحلیل تصادفات سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین تصادفات فوتی در شهریور ماه رخ می‌دهد در این راستا و برای ارتقای ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هموطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی تیم‌های پلیس راه استان آذربایجان شرقی تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل و برخورد با رانندگان متخلف خواهند کرد.
 
وی ادامه داد: برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی در دستور کار تیم‌های پلیس راه است.
 
وی گفت: خودرو‌هایی که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیم‌های پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان شهریور ماه مقدور خواهد بود.
 
سرهنگ آبراهه افزود: رانندگانی هم که یک تخلف حادثه ساز انجام دهند گواهینامه آنها به طور سیستمی و فیزیکی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.
 
وی از شهروندان تقاضا کرد در راستای حفظ جان خود و سرنشینان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام کرده تا سفری ایمن داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: تصادفات جاده ای ، پلیس راه
خبرهای مرتبط
افزایش فوتی های تصادفات جاده ای در محور آذرشهر - تبریز
۲۰۳ کشته و بیش از ۳ هزار مجروح در جاده‌های آذربایجان شرقی
۲۰۳ کشته و نزدیک به ۳ هزار مجروح در جاده‌های آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده زغال اخته در کشور
اتحاد ملت ایران سرمایه‌ای بی‌بدیل است
بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در پروژه‌های فناورانه تبریز
جایگاه ششم ایران در صنعت فضایی دنیا
دستاورد‌های هوا فضا نماد توانمندی جوانان ایرانی است
آخرین اخبار
جایگاه ششم ایران در صنعت فضایی دنیا
دستاورد‌های هوا فضا نماد توانمندی جوانان ایرانی است
آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده زغال اخته در کشور
اتحاد ملت ایران سرمایه‌ای بی‌بدیل است
بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در پروژه‌های فناورانه تبریز
اختلاف خانوادگی در سراب فاجعه‌ساز شد؛ ۶ کشته در یک درگیری خونین
نوسازی شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل