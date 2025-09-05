باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که به زودی با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه گفت‌و‌گو خواهد کرد. این اعلام پس از تماس تلفنی او در همان روز با همتای اوکراینی‌اش، ولودیمیر زلنسکی، و رهبران اروپایی صورت گرفت.

ترامپ در حاشیه یک شام با مدیران ارشد و برجسته شرکت‌های فناوری آمریکا در کاخ سفید، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا در آینده نزدیک با رهبر روسیه صحبت خواهد کرد یا خیر، گفت: «بله، قطعاً خواهم کرد.»

تماس ترامپ با رهبران اروپایی پس از یک اجلاس در پاریس انجام شد که هدف آن تدوین برنامه‌های محکم برای تضمین‌های امنیتی اوکراین در صورت برقراری آتش‌بس بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت که مذاکرات با ترامپ «در صورت لزوم می‌تواند بسیار سریع سازماندهی شود»، اما ایده تضمین‌های امنیتی غرب برای کی‌یف را بلافاصله رد کرد.

پسکوف به خبرگزاری دولتی «ریا نووستی» گفت: «آیا نیرو‌های نظامی خارجی، به ویژه اروپایی و آمریکایی، می‌توانند امنیت اوکراین را تأمین و تضمین کنند؟ قطعاً نه، نمی‌توانند. این نمی‌تواند یک تضمین امنیتی برای اوکراین باشد که مورد قبول کشور ما باشد.»

رهبران شرکت‌کننده در اجلاس پاریس روز پنجشنبه اعلام کردند که بیش از دو دوجین کشور متعهد شده‌اند به یک نیروی «اطمینان‌بخش» بپیوندند که پس از هر توافق صلح نهایی در اوکراین مستقر شود تا مسکو را از حمله مجدد به همسایه خود بازدارد.

با این حال، نگرانی‌ها در حال افزایش است که شاید پوتین علاقه‌ای به پایان دادن به این درگیری نداشته باشد. این هشدار‌ها پس از سفر این هفته او به پکن شدت گرفته است، جایی که او متعهد شد در صورت عدم دستیابی به یک توافق صلح، روسیه به جنگ در اوکراین ادامه خواهد داد.

منبع: خبرگزاری فرانسه