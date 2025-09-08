به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس حدود ۸۰ درصد نخیلات این شهرستان معادل هزار و ۲۵۵ هکتار از نوع اصلاح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - بخشایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: شهرستان طبس مقام اول سطح زیر کشت و تولید خرما در استان را دارد و محصول تولیدی علاوه بر بازار داخلی، در شهرستانها و شهرهای اطراف نیز عرضه میشود.
او افزود: از مهمترین اقدامات سال زراعی جاری میتوان به توزیع ۲ هزار اصله نهال کشت بافت یارانهدار ارقام زاهدی، پیارم، خنیزی، شیشی، برحی، ربی و رنگ نو و همچنین ۳ هزار و ۲۰۰ اصله پاجوش خرما یارانهدار رقم مضافتی اشاره کرد.
بخشایی ادامه داد: اقدامات انجام شده در سالهای اخیر باعث شده حدود ۸۰ درصد نخیلات شهرستان، معادل هزار و ۲۵۵ هکتار اصلاح شده باشد که از این میزان، ۳۱۷ هکتار بومی و در مجموع سطح بارده یک هزار و ۱۴۵ هکتار و سطح نهال ۴۲۸ هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با اشاره به نگهداری حدود ۷ هزار اصله نهال کشت بافت خرما در گلخانه سازگاری شهرستان برای توسعه نخلستانها تصریح کرد: امسال با استفاده از اعتبارات استانی در بخش حفظ نباتات علیه آفات سوسک شاخدار خرما مبارزه تلفیقی در دو روستا انجام شد که شامل هرس و تکریب ۳۰۰ اصله نخل و نصب ۲۰ تله نوری بود.
او گفت: برای ردیابی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما، ۲۰ تله فرمونی نصب و مورد رصد قرار گرفت و جهت مبارزه با آفت موش، ۱۰۰ کیلوگرم طعمه مسموم تهیه و توزیع شد. همچنین برای آشنایی بهرهبرداران با مراحل کاشت، داشت و برداشت خرما، تعداد ۱۵۰ اطلاعیه بین آنان توزیع شد.
بخشایی گفت: از محل طرح خرید خدمات گیاهپزشکی در بخش زراعی و باغی، پنج ناظر به کار گرفته شدهاند که سطح ۲۵۰ هکتار از نخلستانهای شهرستان را تحت پوشش قرار میدهند.