باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در دیدار با ژانا آندراسیان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان با اشاره به یکصدمین سال کنسرت ارمنستان در ایران گفت: معمولا صد سالگی‌ها خاطرات خوبی را بر جای می‌گذارد و برگزاری یکصدمین سال کنسرت ارمنستان در ایران نشان دهنده تلاقی تاریخ عمیق روابط دو کشور است و امیدوار هستیم این همکاری مقدمه‌ای برای برگزاری کارهای بزرگتر باشد.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور بسیار خوب بوده است و در دولت چهاردهم هم بهتر از گذشته است، ادامه داد: سفرهای مقامات دو کشور نشان دهنده همین رویکرد است و سفر اخیر رئیس جمهور پزشکیان به ارمنستان و امضای ۱۲ سند هم مؤید همین نکته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار که عصر یکشنبه برگزار شد، گفت: چشم انداز رئیس‌جمهور پزشکیان این است که میان ایران و ارمنستان برنامه جامع راهبردی شکل گیرد و مسیر راهبردی را در آینده پیش‌رو داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه برنامه جامع راهبردی می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد چراکه روح هردو ملت با فرهنگ و هنر عجین شده است، افزود: به همین دلیل است که تحقق این چشم انداز به همکاری بیشتر وزارتخانه ما و شما و جامعه مدنی مرتبط با این وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود و حضور شما در ایران مقدمه دست‌یابی به این افق خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به ارمنستان، بنیان‌ خوبی برای گسترش روابط فرهنگی و هنری به‌ویژه سینما شکل گرفت، افزود: دوستان ما و شما در سازمان سینمایی از قدیم با هم در ارتباط بودند تا جایی که سابقه ارتباطات سینمایی دو کشور و حضور در جشنواره‌های فرهنگی یکدیگر به سالیان دور باز می‌گردد و این ارتباطات چندین دهه وجود داشته است.

صالحی با تاکید براینکه سینمای ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند همکار خوبی برای سینمای ارمنستان باشد، تصریح‌کرد: گرچه روابط خوبی میان سینمای دو کشور وجود دارد اما باز هم می‌تواند بهبود یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ادامه سال هجری شمسی در ایران و تا شروع سال جدید میلادی برنامه های سینمایی زیادی در ایران برگزار می‌شود مثل جشنواره سینمای کودک و نوجوان، فیلم حقیقت و ... .

وی با بیان اینکه حضور شما در ایران و اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید فرصتی برای حضور قوی‌ترِ ارمنستان در برنامه‌های سینمایی ما را فراهم کرده است، افزود: ما هم آمادگی داریم در جشنواره‌های سینمایی ارمنستان و سایر رخدادهای سینمایی مثل هفته‌های فیلم حضور یابیم.



سینما زبان معاصر جهان است

صالحی تصریح‌کرد: سینما زبان معاصر جهان است و ما و شما با استفاده از سینما می‌توانیم با هم صحبت کنیم یا سخنان مشترکمان را با جهان مطرح کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حضور در جشنواره‌ها بخشی از همکاری‌های سینمایی دو کشور است اما کارهای متعدد بیشتری می‌شود انجام داد.

وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان در حوزه برنامه‌های آموزشی و انتقال تجارب سینمایی می‌توانند به یکدیگر کمک کنند، افزود: دوستانمان در سازمان سینمایی آمادگی برگزاری برنامه‌هایی را در ارمنستان دارند و ما هم از برگزاری برنامه‌های دوستان ارمنی در ایران استقبال می‌کنیم.



صالحی تصریح‌کرد: کسانی که در مباحث نظری سینمای ایران فعال بوده‌اند در این حوزه می‌توانند کمک کنند علاوه بر آن کسانی هم که به صورت عملی در این عرصه به ایفای نقش پرداختند نیز می‌توانند تاثیرگذار باشند و اگر در این زمینه کارهایی از قبل شروع شده است کامل‌تر و با برنامه‌های جدیدتری پیش رود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وظایف معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و تصریح‌کرد: حوزه کتاب، ادبیات و ادیان ایران در حیطه فعالیت‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در حوزه کتاب در ایران سالانه بیش از ۱۱۰ هزار عنوان کتاب چاپ جدید و مجدد داریم، چند هزار کتابخانه در ایران فعال هستند علاوه بر آن نیز نسخه‌های خطی فراوانی در کتابخانه‌ها وجود دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ترجمه آثار به زبان ارمنی و فارسی در حوزه معاونت فرهنگی قرار دارد، زبان و ادبیات فارسی نیز در حوزه کار معاونت فرهنگی است.

وی افزود: برنامه‌های مختلف فرهنگی، ادبی و دینی که ارامنه ایران انجام می‌دهند مرتبط با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ است و در این حوزه هم امکان گسترده‌ای برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.

صالحی با بیان اینکه حوزه ادبیات و کتاب در روابط دو کشور قابل توجه است، تصریح‌کرد: نمایشگاه‌های کتاب فرصت خوبی برای نیل به این مقصود است. در همین راستا از حضور در نمایشگاه کتاب ارمنستان استقبال می‌کنیم از طرفی حضور ارمنستان در نمایشگاه کتاب تهران هرقدر فعالانه‌تر باشد به این نوع از روابط کمک می‌کند و ما نیز از آن بیشتر استقبال می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همچنین ترجمه کتاب‌ به زبان ارمنی یا از ارمنی به فارسی جزو مواردی است که برای آن طرح‌هایی وجود دارد که به تحقق اهداف مشترک کمک می‌کند.

وی افزود: کتاب‌های کودک و نوجوان در ایران ظرفیت قابل توجهی دارد که از آن می‌توان در حوزه ترجمه بهره برد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و موسیقی بخش‌های اصلی معاونت هنری محسوب می‌شوند؛ در ایران هرسه بخش قابل توجه هستند تا جایی که سالانه چند هزار اجرای موسیقی و حدود ۶ هزار اجرای نمایشی داریم.

وی افزود: در همه شاخه‌های هنرهای تجسمی هنرمندان برجسته‌ای داشته و داریم و در همه حوزه‌ها ارتباطات خوبی با ارمنی‌های ایران و ارمنستان برقرار بوده است؛ بخش قابل توجهی که می‌تواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد این سه بخش هنری است‌.

صالحی در پایان به وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره و تصریح‌کرد: بخش مهمی از اقداماتی که میان دو کشور عملیاتی می‌شوند توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات طراحی می‌شود و اقدامات متنوعی توسط رایزنی فرهنگی انجام می‌شود.

آندراسیان: شیفته ‌پرسپولیس و بنایِ تخت جمشید شدم

ژانا آندراسیان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان نیز در این دیدار گفت: همه این برنامه‌ها (برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید و ...) با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده و این وزارتخانه در امور مقدماتی برای اجرای این برنامه به‌ویژه در اعطای مجوزها نقش مهمی ایفا کرد.

وی با بیان اینکه قصد دارم به خاطر جدیت حضرتعالی از شما تشکر کنم، افزود: برنامه و اجرای باشکوهی بود و شیفته ‌پرسپولیس و بنایِ تخت جمشید شدم و امیدوار هستم این همکاری مستمر باشد و شاهد اجراهای ایرانی در ارمنستان باشم.

آندراسیان تصریح‌کرد: سفر آقای پزشکیان نقطه عطفی برای آینده روابط دو کشور است، اسنادی میان دو کشور به امضا رسیده‌اند که قسمت عمده‌ای از آنها به عرصه فعالیت‌های وزارت‌خانه‌های ما مربوط می‌شود.



وزیر فرهنگ ارمنستان گفت: به‌ویژه در ارتباط با وزارت فرهنگ در عرصه سینما بنای همکاری‌های خوبی را نهادیم و امروز هم ملاقات‌های خیلی خوبی در این زمینه داشتیم؛ این مسیر احداث شده و آماده بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه ارکان خیلی خوبی برای همکاری داریم و کارهای زیادی برای انجام پیش رویِ خود می‌بینیم، افزود: در زمینه سینما امکانات خیلی بیشتر است و حضور گسترده‌ای در جشنواره‌های پیش روی ایران خواهیم داشت.

آندراسیان تصریح‌کرد: ما نیز منتظر حضور همکاران ایرانی در جشنواره‌ها و برنامه‌های سینمایی در ارمنستان هستیم.

وزیر فرهنگ ارمنستان گفت: در چارچوب جشنواره زردآلوی طلایی ارمنستان شاهد نمایش فیلم‌های سینمایی ایرانی هستیم که‌ این آثار مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، در ایران هم فیلم‌هایی از کارگردانان ارمنی‌تبار به نمایش در می‌آید.

آندراسیان با تاکید براینکه در حال بررسی به کارگیری سازوکارهای سازماندهی شده و جدید برای سینمای خود هستیم، گفت: این امکان برای سرمایه‌گذاران وجود دارد تا اندازه ۴۰ درصد سرمایه خود بازگشت سرمایه داشته‌ باشند که امکانی برای تولید آثار سینمایی مشترک فراهم می‌کند، ما نیز می‌توانیم اقدامات آینده ‌را براساس این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر فرهنگ ارمنستان گفت: اقدامات زیادی در این زمینه باید انجام شود که ارتباطات شخصی میان مسئولان به برگزاری هرچه بهتر آن کمک می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حوزه ادبیات اشاره کرد و افزود: از کتابخانه ملی ایران بازدید و در آنجا «گوشه ارمنستان» را افتتاح کردیم؛ کتاب‌های ادبیات ارمنستان در آن جایگاه خاص خود را داشتند.

وزیر فرهنگ ارمنستان گفت: همان اندازه که سعی داریم با زبان سینما جوامع خود را متحد کنیم با زبان ادبیات هم می‌توانیم چنین کاری انجام دهیم؛ ما با برخی کشورها چنین برنامه‌هایی داریم و ترجمه مشترک انجام می‌دهیم، این امر موجب می‌شود که آثار نویسندگان معاصر دو کشور به زبان‌های فارسی و ارمنی ترجمه شوند.

منبع: وزارت فرهنگ