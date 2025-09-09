تیم ملی سوموی کشورمان به منطور شرکت در مسابقات جهانی راهی کشور تایلند محل برگزاری مسابقات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز تیم ملی سومو جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد.

گفتنی است انجمن سومو جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۶ عنوان قهرمانی بین‌المللی، قاره‌ای و جهانی در کارنامه خود، به دنبال تصویب شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان و با بدرقه دبیرکل انجمن، تیم ملی گزینش شده از تورنمنت بین‌المللی ایران ۲۰۲۵ را عازم این آوردگاه جهانی کرد.

سومو یک ورزش مبارزه‌ای عضو خانواده المپیک و برنامه رسمی کامبت گیمز ورلد گیمز است که از یک دهه پیش فعالیت گسترده خود در ایران را تجربه نموده است.