رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: سه متهم به گروگانگیری در مشهد شناسایی و فرد ریوده شده پس از پنج روز، رها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ نبی الله مرادی افزود: در پی اعلام مفقودی فردی به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
وی اضافه کرد: این فرد توسط چند نفر از خیابان کوشش مشهد ربوده شده بود.
رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: طبق تحقیقات پلیس، سه متهم با انگیزه اختلافهای مالی فرد مورد نظر را ربوده و به شهرستان سرخس انتقال داده بودند.
مرادی افزود: هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی شد و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
وی ادامه داد: فرد ربوده شده پس از حدود پنج روز به آغوش خانواده بازگشت و با دستور تخصصی مرجع قضایی تحقیقات پلیس ادامه دارد.
منبع: فرماندهی انتظامی خراسان رضوی