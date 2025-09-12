رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: سه متهم به گروگانگیری در مشهد شناسایی و فرد ریوده شده پس از پنج روز، رها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ نبی الله مرادی افزود: در پی اعلام مفقودی فردی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

وی اضافه کرد: این فرد توسط چند نفر از خیابان کوشش مشهد ربوده شده بود.

رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: طبق تحقیقات پلیس، سه متهم با انگیزه اختلاف‌های مالی فرد مورد نظر را ربوده و به شهرستان سرخس انتقال داده بودند.

مرادی افزود: هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی شد و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: فرد ربوده شده پس از حدود پنج روز به آغوش خانواده بازگشت و با دستور تخصصی مرجع قضایی تحقیقات پلیس ادامه دارد.

منبع: فرماندهی انتظامی خراسان رضوی

برچسب ها: دستگیری گروگان گیر ، اختلاف مالی
خبرهای مرتبط
عامل آدم رباییِ هرمزگان در عملیات پلیس رودبار جنوب دستگیر شد
دستگیری آدم‌ربا و رهایی گروگان‌ها در چهارمحال و بختیاری
ماجرای تیراندازی پلیس در "اسفراین" چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگلبانی هنگام آبرسانی به حیوانات در بردسکن خراسان رضوی مصدوم شد
آخرین اخبار
جنگلبانی هنگام آبرسانی به حیوانات در بردسکن خراسان رضوی مصدوم شد
برپایی تجمعات در قالب طرح جدید به مجوز نیاز ندارد