به علت بحران آبی کشت هندوانه و محصولات صیفی پرآب در جاسک ممنوع شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که کشاورزان جاسکی برای انتقال نشا به زمین آماده می شوند و عده ای نیز زمین ها را برای کشت پاییزه آماده کرده اند با تصمیم شورای حفاظت از منابع آب کشت محوصلات صیفی و هندوانه ممنوع شد.

گفته می شود از قبل جهاد کشاورزی و آب منطقه ای محدودیت منابع آبی را اعلام کرده بود.

فرماندار شهرستان جاسک از ممنوعیت یک ساله کشت هرگونه محصول صیفی به‌ویژه هندوانه در بخش‌هایی از این شهرستان به‌دلیل بحران کم‌آبی و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی خبر داد.

احمد جمال‌الدینی اظهار کرد: براساس مصوبه فوق‌العاده شورای حفاظت از منابع آب، کشت صیفی‌جات در منطقه سورک و روستا‌های حاشیه رودخانه سدیچ از سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ متوقف می‌شود و کشاورزان موظف به جمع‌آوری تجهیزات چاه‌های غیرمجاز هستند.

وی با هشدار دادن نسبت به برخورد قانونی با متخلفان، گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله امور آب، برق و منابع طبیعی، پرونده رعایت نکردن این مصوبه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع خواهند داد.

جمال‌الدینی هدف از این تصمیم را «صیانت از منابع حیاتی آب و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از کم‌آبی» عنوان کرد و افزود: اولویت کنونی در شهرستان، تأمین آب شرب مردم است.