باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _این هفته، دانشجو معلمان جهادگر دانشگاه شهید رجایی تهران، با قلبی پر از انگیزه و رنگی از امید، به روستای حسینآباد میشمست قم رفتند تا در دو محور آموزشی و عمرانی، چراغی روشن کنند.
در کلاسهای کوچک اما پرشور، کمبودهای درسی دانشآموزان جبران شد، اخلاق و نشاط آموزش داده شد، و در حیاط مدرسه، دیوارها رنگ همدلی گرفتند.
جواد حسینی، مسئول اردو، میگوید: همزمان با ۱۱ منطقه دیگر، جهادگران قم اردوی خود را آغاز کردند تا روحیه جهادی را نه فقط تمرین، بلکه زندگی کنند.
اردوهای جهادی فقط یک فعالیت نیستند؛ فرصتیاند برای ساختن انسجام ملی، آموزش زندگی، و نشان دادن اینکه راهحل مشکلات کشور، همین روحیه جهادی،از دل مردم، برای مردم است.