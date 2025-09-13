باشگاه خبرنگاران جوان - حملات هکری دانش‌آموزان انگلیسی اغلب با هدف سرگرمی یا به چالش کشیدن دوستان و همسالان انجام می‌شود. کمیسر اطلاعات آموزش انگلیس موسوم به ICO از عدم آگاهی محسوس معلمان و مربیان در مورد خطرات ناشی از دسترسی داخلی دانش‌آموزان به شبکه‌های مجازی مدارس اظهار نگرانی کرده و آن را به عنوان یک «تهدید داخلی» توصیف کرده است.

داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط ICO نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حوادث سایبری و نقض امنیت داده‌ها در آموزش و پرورش انگلیس ناشی از اقدامات دانش‌آموزان است. این هشدار پس از یک سری حملات سایبری پر سر و صدا به شرکت‌هایی مانند مارکس و اسپنسر (M&S) و جگوار لندرور در انگلیس منتشر شده است. تحقیقات مذکور، دخالت هکر‌های نوجوان در این حملات را آشکار کرد و نگرانی‌هایی را در مورد افزایش شیوع جرایم سایبری در میان نوجوانان و جوانان انگلیسی ایجاد کرد.

از سال ۱۴۰۱، دفتر مذکور ۲۱۵ مورد دسترسی غیرمجاز و نقض امنیت داده‌ها را که از مؤسسات آموزشی سرچشمه می‌گرفت، بررسی کرده است. دانش‌آموزان مسئول ۵۷ درصد از این حوادث بوده‌اند. گمان می‌رود که حملات هکری باقیمانده توسط کارکنان، ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات ثالث و سایر نهاد‌های دارای دسترسی مجاز به سیستم‌های رایانه‌ای انجام شده باشد.

داده‌ها نشان می‌دهد که تقریباً یک‌سوم از حملات هکری بررسی شده از طریق دسترسی غیرمجاز دانش‌آموزان به دستگاه‌های رایانه‌ای کارکنان مدارس انجام شده است. این حملات اغلب از طریق روش‌هایی مانند حدس‌زدن رمز‌های عبور یا دریافت غیرقانونی اعتبارنامه‌های ورود به رایانه‌های معلمان رخ داده که سادگی نسبی برخی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی مورد سوءاستفاده را ثابت می‌کند.

منبع: فارس