مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی مینی‌گلف درحالی برگزار شد که طی آن لف متیلبرگ از کشور دانمارک به‌عنوان رئیس فدراسیون جهانی انتخاب شد و ساندار واکر از کشور فنلاند نیز برای ۴ سال دیگر در پست دبیرکلی ابقا شد.

در جریان این مجمع، انتخابات کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی نیز برگزار شد و ۳ نماینده از ایران موفق به کسب کرسی شدند.

‌مهرداد جمشیدی دبیر کل فدراسیون گلف با احراز آرای لازم صاحب کرسی کمیته ورزش‌های همگانی شد.

در این انتخابات، کرسی احمدرضا دلیران‌فیروز در کمیته رسانه تمدید شد و حامد هاشمی رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون گلف به عضویت کمیته حقوقی فدراسیون جهانی مینی‌گلف درآمد.