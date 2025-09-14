محیط‌بانان تصاویری شگفت‌انگیز از یک خرس مادر و توله‌اش در ارتفاعات جنگلی منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رودبار ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: در اتفاقی نادر و دلگرم‌کننده، محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رودبار موفق به ثبت تصاویری از گشت‌وگذار یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده به همراه توله‌اش در دل جنگل‌های بکر این منطقه شدند. 

او افزود: این تصاویر نه تنها جلوه‌ای از زیبایی حیات‌وحش گیلان را به نمایش می‌گذارد بلکه نشان‌دهنده سلامت اکوسیستم و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه نیز است.
 
مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: ثبت چنین لحظاتی از زندگی طبیعی خرس‌ها در منطقه سیاهرود، حاصل تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و همکاری مردم طبیعت‌دوست منطقه است. 

به گفته حسینی، این رخداد نشان می‌دهد که با حفاظت اصولی و مشارکت مردمی، می‌توان به حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری امیدوار بود.

منطقه حفاظت‌شده سیاهرود با وسعتی بالغ بر ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های نادری چون خرس قهوه‌ای، پلنگ، شوکا و سوسن چلچراغ است و از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیستی استان گیلان به شمار می‌رود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست گیلان
خبرهای مرتبط
مشاهده پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی املش
رهاسازی یک پرنده حمایت شده شاهین در آستارا
ثبت تصاویر از ۲ خرس قهوه‌ای در جنگل‌های لنگرود + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نزاع خونین در تالش بر سر پارک خودرو
آخرین اخبار
نزاع خونین در تالش بر سر پارک خودرو
بررسی تجهیز و آمادگی مدارس گیلان در سال تحصیلی جدید
کسب ۱۷ رتبه دو رقمی کنکور در گیلان
انهدام دو باند بزرگ قمار و پلمب قمارخانه‌ها در رشت