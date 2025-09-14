باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: در اتفاقی نادر و دلگرم‌کننده، محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رودبار موفق به ثبت تصاویری از گشت‌وگذار یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده به همراه توله‌اش در دل جنگل‌های بکر این منطقه شدند.

او افزود: این تصاویر نه تنها جلوه‌ای از زیبایی حیات‌وحش گیلان را به نمایش می‌گذارد بلکه نشان‌دهنده سلامت اکوسیستم و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه نیز است.



مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: ثبت چنین لحظاتی از زندگی طبیعی خرس‌ها در منطقه سیاهرود، حاصل تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و همکاری مردم طبیعت‌دوست منطقه است.

به گفته حسینی، این رخداد نشان می‌دهد که با حفاظت اصولی و مشارکت مردمی، می‌توان به حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری امیدوار بود.

منطقه حفاظت‌شده سیاهرود با وسعتی بالغ بر ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های نادری چون خرس قهوه‌ای، پلنگ، شوکا و سوسن چلچراغ است و از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیستی استان گیلان به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان