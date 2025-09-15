رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبرداد و گفت: ۶ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است که بنابر گفته معاون سازمان برنامه و بودجه باقی مانده مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می شود.

هاشمی ادامه داد: مراکز خرید تا پایان مهرماه گندم تولیدی کشاورزان را تحویل می گیرند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کاهش داشته است، همچنین سال گذشته ۱۶ میلیون تن گندم تولید شد، درحالیکه امسال حدود ۱۱ میلیون تن تولید شده است.

به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به امنیت غذایی توجه کنند چراکه دیدگاه فعلی کشاورزان آن است که دولت اهمیتی برای امنیت غذایی قائل نیست.

هاشمی گفت: کشت گندم برای سال زراعی جدید در استان های سردسیر و شمال غرب آغاز شده است که انتظار می رود نرخ خرید تضمینی حداکثر تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود تا گندمکاران برای کشت و مدیریت مزرعه بتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند.

قیمت خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری سایر محصولات
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد/ قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۹۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خبرگذاری محترم لطفا به خاطر امنیت غذایی کشور
پیگیری کنید
12 مرداد ماه گندم دادیم تحویل تا این لحظه ریالی
واریز نشده از محموله بقیه کشاورزان هم مقداری
واریز نشده.کشاورز گندم دیگه به دولت نمی دهد
من که تحویل دادم دارم پیگیری میکنم که گندمم
را هرچند که دولت نمی دهد پس بگیرم
پولمون تا این لحظه 24 شهریور 1404
نداده.فقط وفقط وعده پوچ
قرار بود گندم رو کیلویی 24500 پول بده
ما که دادیم تحویل و فاکتورش به دستمون
رسیده قیمت خورده کیلویی 20623 تومان
واقعا جایی تاسف داره
بابا تو بازار آزاد گندم کیلویی حداقلی ترین قیمت
25 هزار تومان بوده امسال.ما کشاورزان حمایت کردیم
از کشور به خاطر جنگ و شرایط اقتصادی وجنگی
تحویل دولت دادیم این دورسته نه دولت تا این لحظه
تسویه حساب کرده.اون قیمت 24500 حساب نمیکنه
امنیت غذایی کشور رو یه عده ای بازیچه گرفتن
فقط یک جمله به نمایندگی از کل گندمکاران
می گم اشتباه کردیم گندم دادیم دولت.
از بروجرد لرستان
