رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبرداد و گفت: ۶ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است که بنابر گفته معاون سازمان برنامه و بودجه باقی مانده مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می شود.

هاشمی ادامه داد: مراکز خرید تا پایان مهرماه گندم تولیدی کشاورزان را تحویل می گیرند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کاهش داشته است، همچنین سال گذشته ۱۶ میلیون تن گندم تولید شد، درحالیکه امسال حدود ۱۱ میلیون تن تولید شده است.

به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به امنیت غذایی توجه کنند چراکه دیدگاه فعلی کشاورزان آن است که دولت اهمیتی برای امنیت غذایی قائل نیست.

هاشمی گفت: کشت گندم برای سال زراعی جدید در استان های سردسیر و شمال غرب آغاز شده است که انتظار می رود نرخ خرید تضمینی حداکثر تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود تا گندمکاران برای کشت و مدیریت مزرعه بتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند.