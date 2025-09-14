استاندار گلستان از آغاز فرآیند آبگیری سد نرماب چهل چای مینودشت در مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -علی اصغر طهماسبی در جلسه بررسی آخرین وضعیت آبگیری سد نرماب با حضور رئیس کمیته ملی آبگیری سد‌های وزارت نیرو گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و رفع نواقص اجرایی، این سد برای آغاز فرآیند آبگیری آماده شده است.

او ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس‌جمهور به گلستان، در هفته‌های آینده دستورات لازم برای آبگیری کامل سد صادر شود.

ایمان‌شعار رئیس کمیته ملی آبگیری سد‌های وزارت نیرو هم گفت: نواقص اجرایی سد برطرف شده و بدنه سد از نظر فنی و اجرایی برای شروع فرآیند آبگیری آماده و فرآیند تملک اراضی نیز در دست اقدام است.