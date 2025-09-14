باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه از روز سه شنبه ۱۸ شهریور تاکنون بیش از ۵۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد این استان شده است، گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های خروجی استان به ویژه مسیر رشت - قزوین ترافیک سنگین و پرحجم است.

او همچنین از ترافیک در محور تالش به آستارا محدوده پل خطبه سرا و آستانه اشرفیه به لاهیجان محدوده بازکیاگوراب خبر داد و افزود: در این مدت ۵۵ فقره تصادف منجر به جرح هم در جاده‌های استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه گیلان از مسافران خواست برای خروج از استان، شتاب بی مورد نداشته باشند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مجاز و خودداری از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی، سفر خاطره انگیز و امنی را برای خانواده خود رقم بزنند.

منبع: صداوسیما