امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۲۴  شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید ۹۲ میلیون  تومان
سکه طرح قدیم ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۷  میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۸ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان
