باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۲ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان