در انفجار سیلندر گاز پیک نیک در روستای بالا بند فریمان دو نفر به شدت مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی ناصری گفت: عصر امروز نشت گاز مایع از مخزن ال پی جی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده تربت جام -فریمان، حوالی «برات آباد» موجب انفجار مخزن، آتش سوزی و واژگونی خودرو شد.

وی اضافه کرد: ۲ سرنشین خودرو که مادر و پسر جوانی بودند در اثر انفجار و آتش سوزی جان باختند و راننده با سوختگی شدید برای درمان به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شد.

فرماندار فریمان ادامه داد: در این خودرو به شکل غیراستاندارد و ناایمن از مخزن گاز مایع برای تامین سوخت استفاده می شد و نشست گاز در این خودرو به عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده است.

شهرستان فریمان با جمعیت ۱۰۵ هزار نفر، چهار شهر و ۱۲۰ روستا در ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

