کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تکمیل نشدن اطلاعات و افزایش میزان سوداگری از مهم ترین موانع در حوزه عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین مولایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر وطبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امروز تنها 25 بانک امور بانکی خود را منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان کرده اند افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها برای بهبود و برنامه ریزی بازار مسکن به سامانه املاک واسکان متصل شوند اما متاسفانه با وجود الزام قانونی هنوز بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند وهمین امر خود باعث شده که روند رونق در بازار مسکن با مشکلات بسیار زیادی روبرو شود.

وی  با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است افزود:  اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

او با اشاره به اینکه عدم اتصال کامل و به موقع تمامی بانک‌ها به این سامانه، می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون ساماندهی بازار مسکن و اهداف تعیین شده آن ایجاد کند افزود: در صورتی که دستگاه ها و بانک ها به این سامانه متصل نشوند به طور قطع شاهد ایجاد خلل در شناسایی دقیق خانه های خالی می شود و از طرف دیگر بدون دسترسی به اطلاعات بانکی امکان تشخیص خانه های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه کاهش شفافیت در بازار مسکن از دیگر  چالش های عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک ها است افزود: عدم اتصال باعث شده که  اطلاعات ناقص باشد که همین امر می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به چرخه مسکن تا پایان سال
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
آخرین اخبار
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد