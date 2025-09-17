کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تکمیل نشدن اطلاعات و افزایش میزان سوداگری از مهم ترین موانع در حوزه عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین مولایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر وطبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امروز تنها 25 بانک امور بانکی خود را منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان کرده اند افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها برای بهبود و برنامه ریزی بازار مسکن به سامانه املاک واسکان متصل شوند اما متاسفانه با وجود الزام قانونی هنوز بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند وهمین امر خود باعث شده که روند رونق در بازار مسکن با مشکلات بسیار زیادی روبرو شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است افزود: اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

او با اشاره به اینکه عدم اتصال کامل و به موقع تمامی بانک‌ها به این سامانه، می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون ساماندهی بازار مسکن و اهداف تعیین شده آن ایجاد کند افزود: در صورتی که دستگاه ها و بانک ها به این سامانه متصل نشوند به طور قطع شاهد ایجاد خلل در شناسایی دقیق خانه های خالی می شود و از طرف دیگر بدون دسترسی به اطلاعات بانکی امکان تشخیص خانه های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه کاهش شفافیت در بازار مسکن از دیگر چالش های عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک ها است افزود: عدم اتصال باعث شده که اطلاعات ناقص باشد که همین امر می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند.