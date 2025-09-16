توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان محور روز دوم سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به افغانستان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در دومین روز سفر به کابل با ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی کابینه و وزرای صنعت و تجارت، انرژی و آب، معادن و فوائد عامه افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

اتابک در این دیدار از مواضع افغانستان درباره جنگ دوازده روزه کشورمان با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور فرصت خوبی برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های ریلی و جاده‌ای است.

توسعه همکاری‌های بانکی، استفاده از زیرساخت‌های چابهار و افزایش جابجایی کالا از طریق خط آهن خواف- هرات و همکاری در حوزه معدن از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته (دوشنبه) وارد کابل شد و در ادامه برنامه‌های خود قرار است به شهر صنعتی هرات سفر کند.

