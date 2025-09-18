باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به پیش بینی بارش های پاییز، سیاست های تشویقی، حمایتی و قیمت باید صورت بگیرد تا خللی در مدیریت مزرعه ایجاد نشود.

به گفته وی، کشت گندم و کلزا از یک هفته اخیر در مناطق سردسیر آغاز شده است که از این رو انتظار می رود قیمت خرید تضمینی هرچه سریع تر تعیین‌ تکلیف شود.

هاشمی قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت منطقی خرید تضمینی گندم باید تابع مولفه های قانون خرید تضمینی همچون هزینه های تولید و نرخ تورم باشد، در غیراین صورت زیر بار قیمتی که به نفع کشاورز نباشد، نمی رویم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: بنابر وعده مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی مبنی بر تامین مورد نیاز کود فسفاته، پتاسه و اوره برای سال زراعی جدید جای هیچ گونه نگرانی برای سال زراعی جدید وجود ندارد و تنها از مجموعه حاکمیت انتظار می رود که به کارخانه های پتروشیمی فشار آورند که اولویت نخست آنها تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی باشد و در صورت مازاد صادر کنند.

وی گفت: هفته آتی با برگزاری جلسه شورا قیمت گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات مشمول قانون خرید تضمینی اعلام می شود.