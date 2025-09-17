کاپیتان رئال مادرید به دلیل حرکت غیرورزشی در بازی مقابل المپیک مارسی ممکن است توسط یوفا با محرومیت چند جلسه‌ای روبه رو شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیشب در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه خانگی اش سانتیاگو برنابئو با نتیجه ۲ - ۱ المپیک مارسی را مغلوب کرد.

در این بازی دنیل کارواخال کاپیتان کهکشانی‌ها در دقیقه ۶۹ با سر به خرونیمو رول دروازه‌بان مارسی ضربه ای زد و داور او را از بازی اخراج کرد. عرفان پلیتو  داور بوسنیایی در ابتدا تصمیمی نگرفت، اما پس از  بازبینی صحنه، کارت قرمز مستقیم را به کاپیتان رئال مادرید نشان داد.

بر اساس آیین‌نامه انضباطی یوفا، کارواخال ممکن است تا سه جلسه از همراهی تیمش محروم شود.

برچسب ها: رئال مادرید ، دنیل کارواخال ، لیگ قهرمانان اروپا ، یوفا ، المپیک مارسی
