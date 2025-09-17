وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری عصر امروز در نشست شورای حفظ نباتات اظهار داشت: بخش کشاورزی وظیفه سنگینی در تامین امنیت غذایی بر عهده دارد و سلامت غذا یکی از چهار مولفه مهم در کنار فراهمی، دسترسی و تولید و تأمین در مقوله امنیت غذایی است.

وی با تاکید بر اینکه با جدیت به دنبال حذف سموم پرخطر هستیم، خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیت‌هایی که در مبادی تامین سموم وجود دارد، حذف سموم پرخطر همگام با کشور‌های توسعه یافته با مشارکت سازمان حفظ نباتات، سازمان تات، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان در حال پیگیری می‌باشد.

وزیر جهاد کشاورزی، سلامت محصولات کشاورزی از نظر میزان مصرف کود و سموم، زمان و مقدار مصرف آنها را از جمله موضوعات مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و از تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و افزود: موضوع سلامت جامعه و نیز اعتبارمان در بین دیگر کشور‌های هدف صادراتی را همواره به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

نوری ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری صادرات پسته ایران را حاصل جدیت و پیگیری و اثبات سلامت این محصول بر اساس استاندارد‌های اتحادیه اروپا دانست و گفت: صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافت و در چهار ماهه ابتدای سال جاری ۱۱ درصد رشد داشته که نشان دهنده سلامت محصولات کشاورزی ایران است.

وی با تاکید بر ضرورت هم افزایی برای اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور، گفت: در حال حاضر ۱.۵ برابر استاندارد‌های بین المللی و سند امنیت غذایی، روغن و شکر در کشور مصرف می‌شود و متاسفانه بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت عامل بخش زیادی از مرگ و میر‌ها در ایران است، این در شرایطی است که ۹۰ درصد روغن و ۳۰ درصد شکر با ارز دولتی وارد می‌شود و هزینه سنگینی را از نظر تامین ارز واردات روغن و شکر و همچنین دارو و درمان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت آموزش و ترویج الگو‌های صحیح غذا و جایگزینی مصرف شیر و لبنیات و سبزیجات در سبد غذایی مردم تاکید کرد.

نوری همچنین، اصلاح ساختار و چابک سازی دولت را از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری عنوان کرد و افزود: موضوع کوچک سازی ادرات به معنی حذف سازمان‌هایی مثل سازمان حفظ نباتات و یا سازمان دامپزشکی که برای ساختار‌های سلامت جامعه، تداوم تولید و استمرار صادرات ضروری هستند و نام آنها در قالب پروتکل‌های بین‌المللی آمده است، نباید باشد و با دستوری هم که معاون اول رئیس جمهور صادر کردند، این موضوعات در حال اصلاح است.