سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود

سرپرست سفارت ایران در کابل، با ارزیابی مثبت از سفر اخیر وزیر صنعت و معدن و هیئت اقتصادی همراه به افغانستان، این سفر را گامی مؤثر در راستای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور دانست و بر عزم دولتمردان دو طرف برای تسهیل روابط و توسعه همکاری‌های همسایگی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت اقتصادی همراه به افغانستان را موفقیت‌آمیز ارزیابی و تأکید کرد که این سفر، روابط اقتصادی دو کشور را تقویت خواهد کرد.

علیرضا بیگدلی در ادامه، جایگاه بخش خصوصی دو کشور را در تحکیم مناسبات مهم خواند و اظهار داشت دیدارهای اخیر در کابل و هرات، اعتماد و عزم بخش خصوصی برای همکاری متقابل را افزایش خواهد داد.

 وی همچنین بر عزم جدی دولتمردان تهران و کابل برای تسهیل روابط و ارتقای مناسبات همسایگی تأکید کرد.

گفتنی است روز گذشته سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در رأس هیاتی وارد کابل شد و با سرپرست وزارت صنعت طالبان، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان و استاندار هرات دیدار و درباره توسعه ۱۰ میلیارد دلاری ۲ کشور و راه آهن خواف هرات گفتگو کرد.

