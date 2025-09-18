باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با حضور در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: در جهت آمادگی برای سال تحصیلی جدید، استان شاهد برگزاری ۷ کارگروه تخصصی و ۲۰ جلسه با عنوان پروژه مهر در سطح استان و شهرستان‌ها بوده است؛ این اقدامات با ۶۵۰ جلسه بازدید استانی همراه شده و تمامی فرآیند‌های مربوط به ثبت‌نام کتب درسی، جابجایی دانش‌آموزان و سایر موارد با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

او افزود: در سطح ملی، برگزاری ۴۵ جلسه با حضور رئیس جمهور و ۱۰ جلسه در شورای آموزش و پرورش استان، نشان‌دهنده توجه ویژه به حوزه آموزش است؛ همچنین، پروژه‌های مهمی در قالب نهضت ملی مسکن در دست اجراست که تکمیل آنها به بهبود زیرساخت‌های آموزشی کمک شایانی خواهد کرد؛ بازدید‌های منظم استاندار، فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش نیز گواه دغدغه‌مندی مسئولان برای ارتقای سطح آموزش در استان است.

مرتضوی بیان کرد: در زمان ثبت‌نام، تنها دریافت وجه مربوط به بیمه و کتب درسی مجاز است و دریافت هرگونه وجه اضافی در این مرحله ممنوع است؛ البته، در طول سال تحصیلی، کمک‌های داوطلبانه اولیا با توجه به توان مالی، برای بهبود امکانات مدارس دریافت می‌شود؛ استاندار نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که مدارس دولتی نباید هیچ‌گونه مبلغی را به صورت اجباری از والدین دریافت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: مدارس تیزهوشان شهریه‌ای دریافت نمی‌کنند؛ مبلغی که اخذ می‌شود، حق ثبت است که به تصویب رسیده و معادل ۵۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی است که البته دانش‌آموزان دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی از پرداخت این هزینه معاف هستند و ثبت‌نام آنها رایگان خواهد بود.

او عنوان کرد: در دولت چهاردهم، توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش شده است؛ بیش از ۱۰۰ پروژه نهضت ملی مسکن"در استان در دست اجراست که ۵۸ پروژه آن برای سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد؛ اعتبارات قابل توجهی به بخش‌های مختلف تخصیص یافته و در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی، تمامی دبیران، آموزگاران و کادر آموزشی در طرح‌های توانمندسازی شرکت کرده‌اند.

مرتضوی تصریح کرد: استان میزبان ۱۹۵ هزار دانش‌آموز و ۱۵ هزار و ۷۰۰ پرسنل آموزشی است. در زمینه ثبت‌نام، استان پیشتاز بوده و تاکنون ۱۰۷ هزار و ۵۷ نفر در دوره ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۲ هزار و ۱۴۹ نفر پسر و مابقی دختر هستند؛ از این تعداد، ۱۶ هزار و ۵۲۷ نفر در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام شده‌اند که ۸۳ نفر از آنها اتباع هستند. همچنین، ۱۶ هزار و ۴۰۹ نفر مورد سنجش قرار گرفته‌اند و در مجموع، هزار و ۲۲ دانش‌آموز اتباع در استان مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: در دوره اول متوسطه، آمار ثبت‌نام در پایه هفتم ۱۶ هزار و ۱۳۲ نفر، در پایه هشتم ۱۵ هزار و ۲۹۵ نفر و در پایه نهم ۱۳ هزار و ۹۱۷ نفر بوده که نشان‌دهنده ثبت‌نام ۹۶.۷ درصدی است. در دوره متوسطه دوم نظری نیز، ۵ هزار و ۹۰۷ نفر در پایه دهم، ۶۰۱۴ نفر در پایه یازدهم و ۶۰۴۵ نفر در پایه دوازدهم ثبت‌نام کرده‌اند که ۹۲ درصد ثبت‌نام را شامل می‌شود.

او گفت: در هفت ماه اخیر، سه کاروان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس استان ارسال شده و دو کاروان دیگر نیز در راه است. این روند برای تجهیز مدارس، کارگاه‌ها و تأمین اقلام مورد نیاز ادامه خواهد داشت؛ همچنین، تفاهم‌نامه هم‌نوا بین آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شده که بر اساس آن، از تجهیزات و امکانات کارگاهی یکدیگر بهره‌مند خواهیم شد؛ اولین هنرستان وابسته به آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با استفاده از فضا و تجهیزات این سازمان ایجاد شده است.

مرتضوی افزود: در حالی که موافق تشکیل کلاس‌های با بیش از ۳۰ دانش‌آموز نیستیم با این حال، در سطح شهرستان بیرجند با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و ۵۰ مدرسه به صورت دو نوبته فعالیت می‌کنند. تلاش‌ها برای رفع این کمبود از طریق ساخت مدارس جدید ادامه دارد.

نظارت ویژه بر بازگشایی مدارس و خدمات از سود خرده‌فروشی تا شهریه مدارس

کاووسی مسئول واحد نظارت بر خدمات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: طرح نظارت در خصوص مدارس و فروش وسایل مورد نیاز دانش آموزان که از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱ مهر با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی ادامه دارد.

او افزود: در این راستا، تیم‌های نظارتی و گشت مشترک در سراسر استان فعال هستند؛ به طور مشخص، صبح‌ها ۴ تیم و بعدازظهر‌ها ۲ تیم در حال فعالیت بوده و مجموعاً ۲۶ تیم در استان مشغول به کارند.

کاووسی بیان کرد: همچنین، بازرسین در محل نمایشگاه بین‌المللی مستقر شده‌اند تا نظارت بیشتری اعمال کنند.

مسئول واحد نظارت بر خدمات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: سامانه ۱۲۴ نیز به صورت تلفنی و سامانه‌ای در سطح استان آماده دریافت شکایات شهروندان است.

او عنوان کرد: نظارت‌ها شامل بررسی سود خرده‌فروشی‌ها می‌شود؛ همچنین از فروش اجباری کالا به صورت سبدی جلوگیری خواهد شد.

مرتضوی تصریح کرد: در خصوص شهریه مدارس نیز ورود پیدا کرده‌ایم و پایش این موضوع در جریان است؛ هرچند تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف در زمینه شهریه مدارس دریافت نکرده‌ایم، اما از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشاهده شده را به سامانه اعلام نمایند.

شفافیت مالیاتی؛ طرح‌های عمرانی و مدارس در اولویت

در پایان کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها که سال گذشته برای اولین بار اجرا شد، با هدف افزایش شفافیت در محل هزینه کرد مالیات‌ها، ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات و بهبود زیرساخت‌های عمرانی مناطق کمتر توسعه‌یافته طراحی شده است.

او افزود: پارسال ۲۶ طرح با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که از این میزان، ۱۰۴ میلیارد تومان تأمین اعتبار شد. این موفقیت با مشارکت ۵ هزار و ۲۴۱ مودی مالیاتی به دست آمد و ۱۱ طرح نیز به طور کامل تأمین اعتبار شدند که از این میان، ۶ طرح به مدارس اختصاص داشت.

کریمدادی بیان کرد: امسال، ۲۷ طرح جدید برای استان اعلام شده که نیازمند ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار است. مودیان مالیاتی می‌توانند انتخاب کنند که مالیاتشان در یکی از این طرح‌ها مصرف شود.

امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد:از این تعداد طرح، ۱۲ طرح مستقیماً به آموزش و پرورش و مدارس مربوط می‌شود.