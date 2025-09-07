مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند از کسب ۹ رتبه زیر ۱۰۰ منطقه ۲ در آزمون سراسری امسال از سوی دانش آموزان بیرجندی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - نخعی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: دانش آموزان بیرجندی موفق به کسب یک رتبه تک رقمی و ۸ رتبه ۲ رقمی منطقه ۲ در کنکور سراسری امسال شدند.

او افزود: امیرحسین علی پور در رشته ادبیات و علوم انسانی موفق به کسب رتبه ۸ منطقه دو کشور در آزمون سراسری شد.

نخعی اظهار کرد: علی امیرآبادی زاده در رشته ریاضی فیزیک رتبه ۱۰، امیرمحمد مرادی پور در رشته ریاضی فیزیک رتبه ۴۱، سید سپهر عندلیب در رشته ریاضی فیزیک رتبه ۴۸، حسین خسروی درمیان در رشته علوم انسانی رتبه ۴۸ و حسین دیانی در رشته زبان موفق به کسب رتبه ۷۱ کنکور سراسری شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند همچنین بیان کرد: فاطمه فروتن در رشته علوم انسانی رتبه ۱۱، فاطمه اکبری در رشته علوم انسانی رتبه ۲۵ و پرنیان معطرمحمدی در رشته هنر رتبه ۹۹ منطقه ۲ آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داد.

او با تبریک کسب این موفقیت‌های ارزشمند، کسب رتبه‌های برتر نشان دهنده تلاش دانش آموزان و همچنین همراهی و دلسوزی دبیران و اولیا عنوان کرد.

