رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تورم در پایان برنامه هفتم توسعه به ۹.۵ درصد می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش چالش‌ها و راهکار‌ها در اقتصاد آذربایجان غربی که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری هنوز محقق نشده است، گفت: رشد اقتصادی میانگین هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد بوده، اما سال گذشته کمتر از ۴ درصد محقق شده و پیش‌بینی امسال نیز پایین‌تر از هدف برنامه است.

سید شمس الدین حسینی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده میزان کاهش تورم در پایان برنامه هفتم توسعه زیر ۱۴ درصد بوده، اما هم‌اکنون از کانال ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان این برنامه به ۹.۵ درصد برسد.

این مقام اقتصادی بر لزوم بهره وری تاکید کرد و گفت: بهره وری از جمله حلقه‌های مفقوده توسعه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت‌ها و مجوز‌های صادر شده باید شناسنامه دار باشند، تاکید کرد: مدیران خادم مردم هستند و به دنبال توسعه و گشایش در حوزه خود باشند.

وی تاکید کرد: باید به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کرد و در این راستا باید همفکری و چاره اندیشی کرد.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون روز گذشته با استقبال استاندار آذربایجان غربی به استان سفر کرده اند و برگزاری جلسات اقتصادی با دستگاه‌های مختلف اجرایی و بخش خصوصی و بازدید از مناطق مختلف بویژه منطقه ویژه اقتصادی و مرز سرو ارومیه از جمله برنامه‌های مهم سفر رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارومیه است.

برچسب ها: کمیسیون اقتصادی ، توسعه ، آذربایجان غربی ، ارومیه ، برنامه هفتم ، تورم
