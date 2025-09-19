باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در ماههای اخیر و درحالی که بر سر مسائل تجاری و یک اجلاس احتمالی با پکن در حال مذاکره بود، از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرده است.
این تصمیم نشاندهنده تغییر چشمگیر در سیاست ایالات متحده در قبال این جزیره دموکراتیک است که همواره با تهدید حمله از سوی چین مواجه است.
یک مقام کاخ سفید به واشنگتن پست گفت که تصمیم در مورد این بسته کمکهای نظامی هنوز نهایی نشده است.
ترامپ و همتای چینی او، شی جین پینگ، قرار است روز جمعه (امروز) گفتوگو کنند که این دومین تماس تلفنی آنها از زمانی است که این جمهوریخواه ۷۹ ساله به کاخ سفید بازگشته است. این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام میشود که دو طرف در پی یافتن یک سازش در مورد تعرفههای گمرکی و یک توافق در مورد اپلیکیشن اشتراکگذاری ویدیو تیکتاک هستند.
اگرچه ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۷۰ به رسمیت شناختن تایوان را به نفع چین متوقف کرد، اما واشنگتن همچنان مهمترین حامی تایپه و بزرگترین تأمینکننده کمکهای نظامی به آن باقی مانده است.
در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، واشنگتن بیش از ۲ میلیارد دلار کمک نظامی به تایوان تصویب کرد. اما واشنگتن پست خاطرنشان کرد که ترامپ «از ارسال سلاح بدون دریافت هزینه حمایت نمیکند، ترجیحی که در مورد اوکراین نیز مشهود بود.»
این گزارش افزود که مقامات دفاعی ایالات متحده و تایوان در ماه اوت در انکوریج آلاسکا دیدار و در مورد یک بسته فروش سلاح که «میتواند به ارزش میلیاردها دلار باشد»، از جمله پهپاد، موشک و حسگر برای نظارت بر خط ساحلی این جزیره گفتگو کردند.
از زمانی که ترامپ در ماه ژانویه به کاخ سفید بازگشت، نگرانیها در تایپه درباره استحکام رابطه تایوان و ایالات متحده و تمایل واشنگتن به دفاع از این جزیره در صورت حمله چین، افزایش یافته است.
در اواخر ماه اوت، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده که از تایوان دیدار میکرد، گفت مصمم است که ایالات متحده و تایوان «بهترین دوستان» باقی بمانند.
روجر ویکر، سناتور جمهوریخواه، پس از گفتوگو با ویلیام لای، رئیسجمهور تایوان گفت: «عزم و قصد ما این است که تایوان آزاد بماند و تصمیمات خود را بگیرد. بخشی از حفظ آزادیهایی که داریم، همکاری تقویتشده نظامی و همکاری تقویتشده با پایگاه صنایع دفاعی ما و استفاده بهینه از آن بودجه است.»
منبع: واشنگتن پست