باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت توافقی جدید هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری با وزارت جهاد کشاورزی ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که امیدواریم به زودی مصوب شود.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶۸ هزارتومان است که براین اساس هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزارتومان و هرعدد تخم مرغ فله ۶ هزارتومان است و عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است.

کاشانی با بیان اینکه وضعیت نهاده های دامی تعریفی ندارد، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: براساس آمار از ابتدای سال ۴۰ هزارتن تخم مرغ خرید حمایتی شده است و از هفته آینده مجدد خرید حمایتی با نرخ جدید بدون محدودیت تا رسیدن قیمت به نرخ مصوب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مشکلی در صادرات تخم مرغ نداریم، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است.

کاشانی گفت: در حال حاضر نگران تامین نهاده دامی هستیم که با تامین به موقع آن مشکلی در امر تولید نخواهیم داشت، اما به طور کلی وضعیت کنونی نهاده تهدید جدی برای صنعت دام و طیور است‌.