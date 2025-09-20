رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با تصویب قیمت جدید تخم مرغ از هفته آینده خرید حمایتی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت توافقی جدید هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری با وزارت جهاد کشاورزی ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که امیدواریم به زودی مصوب شود.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶۸ هزارتومان است که براین اساس هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزارتومان و هرعدد تخم مرغ فله ۶ هزارتومان است و عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است.

کاشانی با بیان اینکه وضعیت نهاده های دامی تعریفی ندارد، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: براساس آمار از ابتدای سال ۴۰ هزارتن تخم مرغ خرید حمایتی شده است و از هفته آینده مجدد خرید حمایتی با نرخ جدید بدون محدودیت تا رسیدن قیمت به نرخ مصوب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مشکلی در صادرات تخم مرغ نداریم، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است.

کاشانی گفت: در حال حاضر نگران تامین نهاده دامی هستیم که با تامین به موقع آن مشکلی در امر تولید نخواهیم داشت، اما به طور کلی وضعیت کنونی نهاده تهدید جدی برای صنعت دام و طیور است‌.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۵:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اگر مسولین حرف نزنند بهتر می شود چون با حرف زدن آنها گرانتر می شود. مرغ و گوشت و برنج وتخم مرغ و.... همه گرانتر شدند
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۵:۰۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
علی برکت ا ... !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فروش دونه ای تخم مرغ بجای فروش وزنی باعث گرانفروشی می شود.
فروشگاه ها برای سود بیشتر تخم مرغ را کیلویی میخرند و دانه ای فروشند.
تعزیرلت فروش دانه تخم مرغ را ممنوع کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آقا مرغ که منطق سرش نمیشه تخم 6 هزار تومانی بذاره! یه کم ارشادش کنید در حد وسع ما تخم بذاره!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
واقعا هم منطقیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
قبلا که همه چی گرون شده بود مردم بخصوص قشر پایین رو آورده بودن به تخم مرغ.
الان دیگه همینم به سختی میشه خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تخم کفتری یا تخم مرغی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فروش تخم مرغ غیر کیلویی = کلاهبرداری از مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کاش میتونستیم فتوسنتز کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شما که منطق حالیتون میشه، قیمت منطقی حقوق کارمند و کارگر چقدره؟
