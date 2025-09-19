باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از بیمه مرکزی برای پرداخت خسارات حادثهدیدگان بندر شهید رجایی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تسویه تمامی خسارات تأیید شده در دستور کار است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، مجید تقیلو با بیان این مطلب که عملکرد نهاد ناظر و شرکتهای بیمه در حادثه بندر شهید رجایی بارها از سوی نهادهای حاکمیتی و دستگاه قضایی مورد تحسین قرار گرفته، اظهار داشت: خسارات وارد شده به بیمهگذاران پس از دریافت پاسخ استعلام نهادهای ذیربط، بدون فوت وقت و تشریفات معمول به زیاندیدگان پرداخت خواهد شد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی با اعلام این خبر که تاکنون افزون بر ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمهگذاران بندر شهید رجایی پرداخت شده، خاطرنشان کرد: این میزان با حذف بروکراسی رایج به زیاندیدگان پرداخت شده و این روند با سرعت و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
تقیلو با تشریح ابعاد مختلف خسارات وارد شده در بندر شهید رجایی به وجود برخی ابهامات در اظهار خسارات بیمهای و ضرورت اعلام نظر توسط نهادهای قانونی، تأکید کرد و افزود: در شرایط معمول هرگونه پرداخت خسارت پس از ارزیابی دقیق و در بازه زمانی مشخص صورت میگیرد که در خصوص این حادثه، تسهیلات قابلتوجهی برای بیمهگذاران درنظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان خسارت مربوط به بیمههای باربری از سوی زیاندیدگان به شرکتهای بیمه اعلام شده و در صورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قانونی، روند پرداخت آن آغاز خواهد شد.
گفتنی است جهت تسریع در فرایند استعلام از سازمان بنادر و کشتیرانی و همچنین شرکتهای پیمانکار فعال در کانون حادثه، مذاکرات و اقدامات مؤثری انجام شده است.
شایان ذکر است در حادثه یاد شده برخی از تجار و بازرگانان از پوشش بیمه باربری معتبر سود میبرند و دسته دیگر کسانی هستند که خسارات آنان باید ذیل بیمهنامههای محلی، جبران شود.