باشگاه خبرنگاران جوان - «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امور خارجه ایران امروز در جمع خبرنگاران در ژنو از اظهارات تروئیکای اروپا (آلمان، انگلیس و فرانسه) مبنی بر تصمیمشان برای بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا پایان ماه میلادی جاری در صورت محقق نشدن شروط تعیین‌شده از سوی آنها برای تهران انتقاد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سعید خطیب‌زاده در این باره گفت: اقدام اروپایی‌ها دارای انگیزه و جهت‌گیری سیاسی است. آنها با تلاش برای سوءاستفاده از سازوکار (ماشه) پیش‌بینی‌شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتکب اشتباهی در چند سطح مختلف شده‌اند.

اظهارات خطیب‌زاده در پی این مطرح می‌شود که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به احتمال زیاد قدرت‌های اروپایی تا پایان ماه سپتامبر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بار دیگر اعمال خواهند کرد چراکه آخرین دور مذاکرات این کشور‌ها با تهران که با هدف جلوگیری از اجرای این تصمیم انجام شده بود، جدی ارزیابی نشده است.

ترویکای اروپا در پایان ماه اوت (شهریور) فرآیند ۳۰ روزه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند. آنها شروطی را برای تهران تعیین کردند که می‌بایست تا پایان ماه سپتامبر (شهریور و مهر) محقق می‌شد تا موجب تاخیر در «فعال‌سازی سازوکار ماشه» برای بازگردانی یک‌باره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که «طرحی منطقی و قابل اجرا» در رایزنی با طرف اروپایی ارائه کرده است.

پیشنهاد کشور‌های اروپایی برای به تاخیر انداختن فعال‌سازی سازوکار ماشه حداکثر به مدت ۶ ماه به منظور امکان‌پذیر ساختن مذاکرات جدی مشروط بر آن است که ایران دسترسی بازرسان آژانس را مجددا برقرار کند و وارد مذاکرات با ایالات متحده شود.

مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان درباره شیوه محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و موضوع لغو تحریم‌ها با وقوع حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران متوقف شد.

آمریکا که به اطلاع و حمایت کامل از این تجاوزگری در میانه گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با ایران اذعان کرد، در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در این جنگ تاسیسات اتمی ایران در نطنز، اصفهان و فردو را هدف قرار داد. این تاسیسات به طور جدی آسیب دید.

مجلس شورای اسلامی ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حفاظت از تاسیسات اتمی ایران که تحت توافق پادمانی آژانس قرار دارند، همچنین گزارش فنی «جانبدارانه» او درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد.

ایران و آژانس در اوایل سپتامبر به توافقی در زمینه نحوه همکاری در پی تحولات اخیر دست یافتند.

رویترز در ادامه نوشت: خطیب‌زاده می‌گوید در صورت شکست دیپلماسی، تمامی گزینه‌ها قابل بررسی است.

او تاکید کرد: اگر اروپایی‌ها در این مسیر پیش بروند، سطح غیرقابل پیش‌بینی بودن اوضاع را به بالاترین حد ممکن خواهند رساند و مسؤول هرگونه مخاطره احتمالی در آینده خواهند بود.

سعید خطیب‌زاده افزود: اگر تروئیکای اروپایی به رفتار غیرمسؤولانه خود ادامه دهند، ما قادر به پذیرش توافق هسته‌ای جدید نخواهیم بود.

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران تنها پس از حل‌وفصل تنش‌های کنونی امکان‌پذیر است؛ حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران واقعیات را تغییر داده است.

شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه‌ای که به طور دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را لغو می‌کند، رای‌گیری خواهد کرد. به گفته دیپلمات‌ها، این قطعنامه به احتمال زیاد حداقل آرای لازم برای تصویب، یعنی ۹ رای را کسب نخواهد کرد و حتی در صورت کسب آرای لازم، توسط آمریکا، انگلیس یا فرانسه وتو خواهد شد.