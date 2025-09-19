سینوزیت آلرژیک یک بیماری شایع و آزاردهنده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سینوزیت آلرژیک یک بیماری شایع و آزاردهنده است که دکتر علی مظفرپور راهکارهایی خانگی را برای درمان آن معرفی کرده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، رفع سردرد ، سینوزیت حاد
خبرهای مرتبط
شناسایی یک نشانه اولیه احتمالی برای سرطان مجاری ادراری
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حالت خوابیدن چه تأثیری بر سلامت قلب و معده دارد
هد زدن در فوتبال، حافظه را کم می‌کند
فردا آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری/ آغاز کلاس‌های آموزشی از ۲۶ مهر
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت ثمینه باغچه‌بان
کسب ۱۵ مدال و ۶ دیپلم افتخار توسط دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی
سه پیش شرط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی تهران اعلام شد
جذب با کیفیت استاد و دانشجو دو اولویت مهم وزارت علوم
آغاز پویش «نسیم مهربانی» با هدف توزیع ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار در تهران
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
آخرین اخبار
مطالبات انباشته تجهیزات پزشکی و کمبود نقدینگی شرکت‌های تولید کننده + فیلم
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
فردا آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری/ آغاز کلاس‌های آموزشی از ۲۶ مهر
هد زدن در فوتبال، حافظه را کم می‌کند
کسب ۱۵ مدال و ۶ دیپلم افتخار توسط دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی
آغاز پویش «نسیم مهربانی» با هدف توزیع ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار در تهران
حالت خوابیدن چه تأثیری بر سلامت قلب و معده دارد
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت ثمینه باغچه‌بان
سه پیش شرط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی تهران اعلام شد
جذب با کیفیت استاد و دانشجو دو اولویت مهم وزارت علوم