باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه قطعنامه ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران در نشست شورای امنیت تصویب نشد، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که تهران و قدرت‌های کلیدی اروپایی هنوز هشت روز فرصت دارند تا برای به تعویق انداختن این تحریم‌ها تلاش کنند.

این قطعنامه که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران بود، برای تصویب به ۹ رای موافق نیاز داشت. اما در نهایت با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و ۱ رأی ممتنع رد شد. این امر بدان معناست که اگر پیش از مهلت تعیین شده (ششم مهرماه) توافق بزرگی حاصل نشود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت.

در همین راستا، «جیمز بیز» سردبیر حوزه دیپلماتیک الجزیره نیز گفت که رأی شورای امنیت مبنی بر اجازه بازگشت تحریم‌ها به معنای «پایان کامل مذاکرات» نیست، زیرا طرفین کمی بیش از یک هفته فرصت دارند تا به یک توافق نهایی برسند.

نشست امروز شورای امنیت پس از آن برگزار شد که اوایل شهریور ماه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) اعلام کردند که مکانیسم ماشه (اسنپ بک) علیه ایران فعال شده است.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز تروئیکای اروپایی را به سواستفاده از بند مربوط بازگرداندن خودکار تحریم‌ها در برجام متهم کرد. او در این خصوص گفت: «آنچه اروپایی‌ها انجام می‌دهند، دارای سوگیری و انگیزه‌های سیاسی است. آنها با تلاش برای سواستفاده از مکانیسم گنجانده شده در برجام اشتباهات زیادی مرتکب شده‌اند.»

اروپا شروطی مانند بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل و مذاکره با آمریکا را برای تمدید اسنپ بک مطرح کرده است.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هشدار داد که در صورت فعال‌سازی عملی مکانیسم اسنپ بک، ایران به آن واکنش نشان خواهد داد و نوع این واکنش توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. به گفته او، ایران خواسته‌ای از اروپا برای تمدید اسنپ بک ندارد و فعال کردن مجددا آن اوضاع را برای اروپا «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

منبع: رویترز/الجزیره