رویترز گزارش داد ایران و قدرت‌های اروپایی هشت روز فرصت دارند تا از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه قطعنامه ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران در نشست شورای امنیت تصویب نشد، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که تهران و قدرت‌های کلیدی اروپایی هنوز هشت روز فرصت دارند تا برای به تعویق انداختن این تحریم‌ها تلاش کنند. 

این قطعنامه که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران بود، برای تصویب به ۹ رای موافق نیاز داشت. اما در نهایت با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و ۱ رأی ممتنع رد شد. این امر بدان معناست که اگر پیش از مهلت تعیین شده (ششم مهرماه) توافق بزرگی حاصل نشود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت.

در همین راستا، «جیمز بیز» سردبیر حوزه دیپلماتیک الجزیره نیز گفت که رأی شورای امنیت مبنی بر اجازه بازگشت تحریم‌ها به معنای «پایان کامل مذاکرات» نیست، زیرا طرفین کمی بیش از یک هفته فرصت دارند تا به یک توافق نهایی برسند.

نشست امروز شورای امنیت پس از آن برگزار شد که اوایل شهریور ماه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) اعلام کردند که مکانیسم ماشه (اسنپ بک) علیه ایران فعال شده است. 

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز تروئیکای اروپایی را به سواستفاده از بند مربوط بازگرداندن خودکار تحریم‌ها در برجام متهم کرد. او در این خصوص گفت: «آنچه اروپایی‌ها انجام می‌دهند، دارای سوگیری و انگیزه‌های سیاسی است. آنها با تلاش برای سواستفاده از مکانیسم گنجانده شده در برجام اشتباهات زیادی مرتکب شده‌اند.»

اروپا شروطی مانند بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل و مذاکره با آمریکا را برای تمدید اسنپ بک مطرح کرده است.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هشدار داد که در صورت فعال‌سازی عملی مکانیسم اسنپ بک، ایران به آن واکنش نشان خواهد داد و نوع این واکنش توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. به گفته او، ایران خواسته‌ای از اروپا برای تمدید اسنپ بک ندارد و فعال کردن مجددا آن اوضاع را برای اروپا «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

منبع: رویترز/الجزیره

برچسب ها: اسنپ بک ، سازمان ملل ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
سفیر ایران: شورای امنیت سازمان ملل فرصت گفت‌و‌گو و اجماع را بر باد داد
قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران تصویب نشد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باید بهشون بگیم ما بیشتر از یه حدی نمیتونیم آوانس بدیم و عقب نشینی هم حدی داره و نمیتونیم امنیت ملی امون رو بیشتر از این به خطر بندازیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دیگه دیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
لطفا حواستون به مردم ومشکلات اونها هم باشه در تصمیم گیریهاتون
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مطمئن باشید اینها هیچ غلطی نمی توانند بکنند این هارت و پورت ها برای ترسانده از چیزی است که خاصیت خود را از دست داده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ما که این همه بدبختی کشیدیم چرا بمب اتمی نمیسازین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مطمئنا بعد اینکه ببینن تحریمها دیگه اثر انچنانی نداره به فکر حمله نظامی میوفتن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هسته ای رو بدی،۲۵۰۰ تحریم برجام بشی،۱۱ تن اورانیوم و آب سنگین رو بدی،دانشمندان رو حذف کنی،بتن بریزی،۱۵ بار تایید توسط آژانس بشی،بمباران بشی،منتظر بقیه تحریم ها هم بمونی؟؟؟از تیم قهرمان برجام و قوه قضائیه و مجلس ممنونم!تحت هر شرایطی در NPT بمانید!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چقدر حقارت بسه دیگه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هرچه سریعتر از ان پی تی خارج و غنی سازی ۹۰ درصد رو شروع کنید، بابا یکم مثل احمدی نژاد جربزه داشته باشید.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
نه 8روز بدرد میخورد8هفته بدرد میخوردنه8ماه بدرد میخوردنه8سال بدرد میخورد این مذاکرات جمع بکنید بجای مذاکرات بفکر توسعه روابط با کشورهای مستقل میگرفتین گره گشاتر میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
غرب با شل و سفت کردن تحریم ها... میخواهد ایران را در بلاتکلیفی نگاه دارد..چون بلاتکلیفی از بدترین تحریم هاست
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
امیدوارم دست کم ایران کوتاه بیاد چون اصلا چین و روسیه پشتش در نمیان مطمئن باشه
۲۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تفکر شما فقط عاشق آمریکا‌س،اینم نتیجه ش .اگر چین و روسیه نبودن الان معلوم نبود امثال تو کجا بودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
همین کوتاه اومدن باعث تحریم و جنگ شهادت دانشمندان و مردم ماشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
آش نخورده دهن سوخته. غنی سازی که نداریم تحریم های شوری امنیت هم برگشتند.
۰
۲۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خیلی امیدوار نباش که غنی سازی نداریم اگر اینگونه بود غرب دنبال تحریم های بیشتر نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
تُف به ذات اروپا
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
قربانیان اسنب بک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
باید مخفیانه سلاح هسته‌ای رابسازیم یعنی تا بحال باید می ساختیم همین‌که تحریمها را تحمل میکنیم لااقل سلاح اتمی داشته باشیم
۵
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
فعلا درحال مذاکره هستیم قرار بود پدر گروسی در بیاد الان فعلا اونا دارن پدر ملت رو در میارن
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم