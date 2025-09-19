رئیس کارگروه آرد و نان بر پرداخت یارانه مستقیم به مردم و عدم دخالت دولت بر قیمت گذاری دستوری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان در هفدمین نمایشگاه غلات، آرد و نان گفت: علی رغم آنکه متولی اصلی اتحادیه ها هستند، اما متاسفانه اتحادیه ها را به حاشیه بردیم و اجازه ندادیم وظایف اصلی خود را انجام دهند.

به گفته وی، گرچه برای تولید آنالیز هزینه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان دولتی آنالیز اتحادیه را قبول ندارند و دستوری قیمت می دهند. به عنوان مثال قیمت نان بربری در تهران دستوری ۵ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کردند که با احتساب تولید روزی ۸ کیسه قیمت دخل واحدهای نانوایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان می شود،درحالیکه هزینه کارگری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می شود، هرچند واحدهای نانوایی هزینه های دیگرهمچون آب و برق، اجاره واحد و آرد دارند.

کرمی ادامه داد: ما تقاضا داریم قیمت نان را بدرستی اعلام کنند و در صورت تخلف واحدها برخورد کنند چراکه با استمرار قیمت های دستوری امکان ادامه مسیر وجود ندارد.

رئیس کارگروه آرد و نان افزود: صنعت آرد و گندم ما دچار بیماری شده است که با دارو و مسکن علاج نخواهد شد، از این رو نیاز به اتحادیه کشوری داریم که از حق و حقوق نانوایان دفاع کند.

وی بر حذف کامل سیستم نانینو، کنارگذاشتن سیستم تعزیرات حکومتی، پرداخت یارانه مستقیم به مردم و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و چگونگی پرداخت یارانه مستقیم با مصرف کننده نهایی تاکید کرد.