رئیس کارگروه آرد و نان بر پرداخت یارانه مستقیم به مردم و عدم دخالت دولت بر قیمت گذاری دستوری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان در هفدمین نمایشگاه غلات، آرد و نان گفت: علی رغم آنکه متولی اصلی اتحادیه ها هستند، اما متاسفانه اتحادیه ها را به حاشیه بردیم و اجازه ندادیم وظایف اصلی خود را انجام دهند.

به گفته وی، گرچه برای تولید آنالیز هزینه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان دولتی آنالیز اتحادیه را قبول ندارند و دستوری قیمت می دهند. به عنوان مثال قیمت نان بربری در تهران دستوری ۵ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کردند که با احتساب تولید روزی ۸ کیسه قیمت دخل واحدهای نانوایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان می شود،درحالیکه هزینه کارگری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می شود، هرچند واحدهای نانوایی هزینه های دیگرهمچون آب و برق، اجاره واحد و آرد دارند.

کرمی ادامه داد: ما تقاضا داریم قیمت نان را بدرستی اعلام کنند و در صورت تخلف واحدها برخورد کنند چراکه با استمرار قیمت های دستوری امکان ادامه مسیر وجود ندارد.

رئیس کارگروه آرد و نان افزود: صنعت آرد و گندم ما دچار بیماری شده است که با دارو و مسکن علاج نخواهد شد، از این رو نیاز به اتحادیه کشوری داریم که از حق و حقوق نانوایان دفاع کند.

وی بر حذف کامل سیستم نانینو، کنارگذاشتن سیستم تعزیرات حکومتی، پرداخت یارانه مستقیم به مردم و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و چگونگی پرداخت یارانه مستقیم با مصرف کننده نهایی تاکید کرد.

۲۰ درصد نان کشور تبدیل به ضایعات می‌شود+ فیلم
حذف مقررات زائد؛ مسیر آسان دسترسی نانوایی‌های آزادپز به آرد آزاد
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نونواها باید تعطیل بشن و نونواییا باید تمام اتوماتیک بشن تا نیروی کار صنعت و کشاورزی تامین بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
وقتی آرد یارانه ای میگیرن غلط میکنن با قیمت دلخواه بفروشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۸:۰۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نان راگران نکنید همین جوری فقیریم فقیرترمون نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به زبون ساده یعنی نان را گران کنین؟!
ننگ بر نان گران کن ها
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا هر روز مسولین خواب جدید برای مردم میگیرند مگه ما کم استرس داریم هر روز یه تصمیم ناشیانه جدید .با اعصاب ملت کم بازی کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
منطقه 9 شهرداری نان بربری دانه ای 7500 تومان است سنگک 10 هزار به بالاست چه می گویی شما انگار در تهران زندگی نمی کنی؟؟!!؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نان هم بکنید دانه ده هزارتومان که همین هم که مردم می توانستند بخرن و بخورند تا نمیرند
کسی نتواند بخرد و تمام مردم ایران بمیرند آنوقت ایران را بفروشید تمام
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارگر
۰۸:۰۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جون مردم دیگه به لبشون رسیده،چونه خمیرشون نصف کردن نون سنگگ گرون کردن دو برابرقیمت قبل ،نانوا هم قیمت بردن بالا هم نصف نون کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
بدن دست خودشون که دونه ای پنجاه باید بخریم
۰
۰
پاسخ دادن
