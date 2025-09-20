مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی گفت: عرضه بنزین سوپر وارداتی ابتدا نیازمند اخذ مجوز «واردات بنزین ویژه» و «مجوز توزیع بنزین ویژه» از طریق درگاه ملی مجوز‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی زنگی آبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه بنزین سوپر وارداتی ابتدا نیازمند اخذ مجوز «واردات بنزین ویژه» و «مجوز توزیع بنزین ویژه» از طریق درگاه ملی مجوز‌ها است.

در ادامه این مقام مسئول می‌گوید: پس از ورود اولین محموله به کشور، با توجه به توافقات انجام شده، امکان عرضه در بورس انرژی ایران در قالب عرضه فیزیکی و گواهی سپرده فراهم است.

به تازگی همایون صالحی، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت اعلام کرده بود: با آغاز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و قیمت‌گذاری آن بر مبنای نرخ‌های بورس انرژی، بازار سوخت کشور وارد مرحله‌ای جدید از رقابت، تنوع و واقعی سازی قیمت‌ها می‌شود.

Germany
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چیزی به نام بنزین سوپر وارداتی وجود ندارد و کذب محض است ! ..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
زنده باد جمهوری اسلامی
۱
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۲:۰۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فلسطین و لبنان مسئله اول اسلامه / قبول دارید ؟؟
۲
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۲:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این بنزین های با کیفیت را بفرستید برا لبنانیها اونا ماشینهای کلاس بالا دارن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بنام خدا
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سطح دغدغه رو اقایون پولدار اذیت نشن
۰
۷
پاسخ دادن
