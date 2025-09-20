باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی زنگی آبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه بنزین سوپر وارداتی ابتدا نیازمند اخذ مجوز «واردات بنزین ویژه» و «مجوز توزیع بنزین ویژه» از طریق درگاه ملی مجوزها است.
در ادامه این مقام مسئول میگوید: پس از ورود اولین محموله به کشور، با توجه به توافقات انجام شده، امکان عرضه در بورس انرژی ایران در قالب عرضه فیزیکی و گواهی سپرده فراهم است.
به تازگی همایون صالحی، رئیس کانون جایگاهداران سوخت اعلام کرده بود: با آغاز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و قیمتگذاری آن بر مبنای نرخهای بورس انرژی، بازار سوخت کشور وارد مرحلهای جدید از رقابت، تنوع و واقعی سازی قیمتها میشود.