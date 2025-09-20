مدافع ملی‌پوش پرسپولیس گفت: در این زمین نمی‌شود فوتبال بازی کرد. بازیکنان حریف هم دستور داشتند با هر برخورد روی زمین بیفتند. ولی تیم ما همه جوره خوب و یکدل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کنعانی زادگان پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو اظهار داشت: هرچی بگویم، می‌گویند اعتراض کردند و اتفاق دیگری می‌افتد. اما واقعاً بیایید زمین را ببینید. حرفی برای گفتن نمی‌ماند. اصلاً فوتبال نمی‌شود بازی کرد. در آسفالت بازی می‌کردیم بهتر از بازی در این‌جا بود. اگر می‌شود در همان ورزشگاه شهید کاظمی خودمان بازی کنیم. خیلی بهتر از اینجا است! اگر شما (خبرنگاران) می‌آمدید داخل زمین متوجه می‌شدید که من چه می‌گویم. من باید چهارتا ضربه به توپ می‌زدم تا آن را کنترل کنم خب تا پاس می‌دادم تیم‌شان برگشته بود.

وی با انتقاد از شیوه بازی چادرملو تصریح کرد: برای آقای اخباری، احترام قایل هستم. ۹۰ دقیقه روی زمین افتاده بودند. بیایید فوتبال بازی کنیم. آنها دوستان من هستند، اما به هر حال باید فوتبال بازی کنیم ولی فوتبال این‌طور نیست. وقتی هم مساوی کنیم هوادار حق دارد اعتراض کند، چون مساوی برای ما باخت است. البته شرایط زمین را ببینید. وقت تلف کردن‌های حریف را هم ببینید. خودم داخل زمین می‌شنیدم که به دروازه بان و بازیکنان می‌گفتند با کوچکترین ضربه‌ای روی زمین بیفتید. این شیوه بازی کردن درست نیست. البته شاید طبیعی است وقتی مقابل پرسپولیس یکی از بهترین تیم‌های آسیا قرار می‌گیرند اینگونه بازی شود.

مدافع سرخپوشان در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره شعار‌های هواداران علیه تیم و سرمربی پرسپولیس عنوان داشت: خواهشا این حرف‌ها را نزنید. الان وضعیت خوبی داریم. کلین‌شیت هم داشتیم. تیم ما الان همه جوره یکدل است و شرایط خوبی داریم ولی باید داخل آن زمین بروید تا متوجه بشوید که من چه می‌گویم.

منبع: باشگاه پرسپولیس

برچسب ها: کنعانی زادگان ، باشگاه پرسپولیس
