دادستان عمومی و انقلاب ملایر گفت: قاتل شهید سرتیپ دوم «محمود خداداد» پس از صدور حکم و انجام مراحل قانونی، قصاص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد صفایی بیان کرد: قاتل شهید خداداد پس از به قتل رساندن یکی از فرزندان و زخمی کردن فرزند دیگر خود باسلاح گرم در حین عملیات دستگیری با همان اسلحه شهید «محمود خداداد» مجروح می‌کند.

وی افزود: شدت جراحات منجر به شهادت این مامور وظیفه شناس می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر بیان کرد: در نهایت قاتل دستگیر و پس از صدور حکم در مراجع قضایی و تایید آن در دیوان عالی کشور و انجام مراحل قانونی، سحرگاه امروز حکم وی اجرا شد.

طبق گزارش تشریحی فرمانده انتظامی ملایر فردی حدودا ۵۶ ساله به علت اختلافات خانوادگی با یک قبضه سلاح کمری فرزند ۲۲ ساله خود را در منزل به قتل رسانده و فرزند ۳۲ ساله دیگرش را مجروح می‌کند و به قصد کشتن همسرش که در منزل حضور نداشته از منزلش خارج می‌شود.

ماموران بلافاصله با انجام بررسی‌های لازم و به کارگیری شیوه و شگرد‌های خاص پلیسی موقعیت متهم را در اطراف شهرستان شناسایی می‌کنند.

ماموران با حضور در محل ابتدا همسر قاتل را از صحنه خارج می‌کنند و در ادامه سرتیپ دوم «محمود خداداد» که قصد دستگیری وی را داشته، با شلیک گلوله از طرف این فرد قاتل و شرور از ناحیه سینه مجروح و پس از انتقال به بیمارستان و علیرغم تلاش کادر درمان به فیض شهادت می‌رسد.

قاتل نیز به همراه یک قبضه  اسلحه گرم  در محل دستگیری می‌شود.

سرتیپ دوم شهید «محمود خداداد» رییس پلیس امنیت ملایر دوشنبه شب ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در جریان تعقیب و گریز برای دستگیری یک قاتل متواری به ضرب گلوله به شهادت رسید.

منبع صدا و سیما 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آخه برای دستگیری متهم برای جلب قاتل میرود باید دو جوان رزمکار ورزیده برای جلب می فرستادند تا با دفاع شخصی متهم را خلع سلاح بکند باید تاسف خورد روحش شاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ای وای ای وای
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿سوره ۲: البقرة – آیه 179﴾
ای عاقلان، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر (از قتل یکدیگر) بپرهیزید. )
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ای وای
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به جهنم خوش آمدی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
لعنتی باید زودتر بجهنم واصل میشد بیشعور چرا فرزند خودرا گشته اینچنین افراد باید قبل از جنایت از جامعه دور باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
برای چی جلیقه ضد گلوله ندارن.
چرا !!!!!!!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
از یه سرتیپ همچین اشتباهی بعیده که به یه قاتل نزدیک بشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دوسال پرونده را کشاندن آخه برای چی ؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
حکم قصاص قاتل شهید «محمود خداداد» اجرا شد