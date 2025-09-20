باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد امام علی علیه‌السلام در شهر کپنهاگ در ماه‌های اخیر با هجمه‌هایی روبه‌رو شده است که معاندانه، سعی در محدود کردن فعالیت‌های این مرکز اسلامی داشته است.

فعالیت‌های شیعی_اسلامی گستردۀ مسجد امام علی علیه‌السلام در شهر «کپنهاگ» پایتخت دانمارک، تحرکات عاجزانه‌ای را در پی داشته که طی اقداماتی بی‌اساس و کاملا معاندانه صرفا از هراس از درخشش نام اهل بیت‌علیهم‌السلام در قلب اروپا نشأت گرفته‌است. فعالیت‌های این مرکز صرفاً در حیطۀ برگزاری مراسم عبادی، برنامه‌های آموزشی، ترجمه و نشر آثار اسلامی و ایجاد فضایی برای تعامل اجتماعی و فرهنگی بوده است.

علاوه‌بر ادعاهای بی‌اساس و همچنین خوش‌رقصی رسانه‌های معاند برپایۀ همین ادعاها، مرکز امام‌علی(ع) پیشتر در اواخر تیرماه سال جاری هم مورد حملۀ خصمانۀ گروهی از سلام‌ستیزانه محلی قرار گرفته بود.

معرفی مسجد امام علی

مسجد امام علی(ع) در بخش جنوب‌شرقی شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک، قرار گرفته است. ساخت آن از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و تحت نظارت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی خادمی پیش رفت. این پروژه سرانجام در سال ۲۰۱۵ و در روز باشکوه عید غدیر افتتاح شد. امروز مسجد امام علی (ع) به‌عنوان مرکزی مهم، از لحاظ عبادی، آموزشی و فعالیت‌های اجتماعی، نقش ویژه‌ای در زندگی شیعیان دانمارک ایفا می‌کند.

ساختمان و امکانات مجهز

این محل عبادی با مساحتی بالغ بر دو هزار و صد متر مربع، گنبدی فیروزه‌ای و دو مناره بلند به ارتفاع سی و دو متر، یکی از بزرگ‌ترین و چشم‌نوازترین مساجد شیعی در اروپا به شمار می‌رود. این بنای سه‌طبقه، شامل شبستانی وسیع برای برگزاری نماز جماعت با ظرفیت هزار و پانصد نفر و همچنین سالن کنفرانس مجهز به پیشرفته‌ترین امکانات است که فضایی مدرن و کارآمد برای برنامه‌های فرهنگی و دینی فراهم می‌کند.

علاوه‌بر این، این مجموعه شامل یک سالن ورزشی ویژه بانوان، چند کلاس درس وسیع، یک استودیو، کتابخانه و مرکز پژوهشی است. همچنین دو آپارتمان کاملاً مجهز برای اسکان مهمانان و پژوهشگران بازدیدکننده فراهم شده تا حضور در مسجد تجربه‌ای راحت و کاربردی باشد.

برنامه‌های ویژه برای جوانان

علاوه بر برگزاری ‌مراسمات به مناسبت ولادت و شهادت اهل‌بیت علیهم‌السلام، مسجد امام علی(ع) شهر کپنهاگ هر جمعه برنامه‌های آموزشی هفتگی با موضوعات برگرفته از قرآن و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) برگزار می‌کند که به مسائل روزمره و چالش‌های جوانان مسلمان در دانمارک می‌پردازد. این مرکز شیعی به‌طور مظنم سفر تفریحی یا رویداد فضای باز برای جوانان شیعه مقیم کپنهاگ برگزار می‌کند. این برنامه‌ها شامل فعالیت‌هایی مانند پینت‌بال، آتش‌کمپ، پیک‌نیک و غیره هستند.

ترجمۀ آثار گرانبهای اسلامی به زبان دانمارکی

مسجد امام علی(ع) در اقدامی ارزشمند برای آشنایی شهروندان دانمارکی با آموزه‌های اسلامی چندین اثر قابل‌توجه ازجمله رسالۀ حقوقِ امام سجاد علیه‌السلام و تعدادی از کتاب‌های مشهور شهید مطهری را به زبان دانمارکی ترجمه و منتشر کرده است. این محل عبادی در شهر کپنهاگ در اولین یکشنبۀ هر ماه از بازدیدکنندگان غیرمسلمان هم، در راستای آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با بینش اسلامی و شیعی و همچنین فضای مسجد، استقبال می‌کند.

مسجد امام علی (ع) نه تنها بزرگ‌ترین مسجد شیعیان در دانمارک است، بلکه یکی از فعال‌ترین مراکز اسلامی در سراسر اروپا به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ