وزیر آموزش و پرورش گفت: ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در اقصی نقاط کشور افتتاح می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی،وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با اشاره به شور و نشاط خانواده‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید، از برنامه‌ریزی‌های دقیق و رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های آموزش و پرورش خبر داد.

کاظمی اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد از مدارس در سه سال گذشته با همکاری خیرین ساخته شده است و در سال گذشته ۱۸.۵ همت و در شش ماهه امسال ۱۱.۵ همت کمک‌های مالی از سوی خیرین جذب شده است.

وی همچنین به پروژه‌های در دست اقدام اشاره کرد و گفت: "تقریباً ۷۰۰ پروژه در دستور کار داریم که ۲۴۰۰ مدرسه در اقصی نقاط کشور در حال افتتاح است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به استانداردسازی تجهیزات مدارس اشاره کرد و گفت: "دو و یک دهم همت تجهیزات آموزشی خریداری شده که به مدارس ارسال می‌شود." او افزود که سامانه‌ای برای برآورد نیازهای تجهیزاتی مدارس طراحی شده است تا استانداردهای لازم برای هر مقطع تحصیلی تعریف شود.

کاظمی از تجهیز مدارس به بسته‌های آموزشی متنوع، کیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات ورزشی خبر داد و گفت: حدود ۵۲ هزار بسته ورزشی برای مدارس آماده شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت نیروی انسانی و کیفیت بخشی به آن تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که تمامی دستگاه‌های اجرایی در این راستا همکاری دارند.

کاظمی با بیان اینکه بازگشایی مدارس یک تحول اجتماعی بزرگ خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که با حضور دانش‌آموزان، نشاط و سرزندگی به جامعه بازگردد.

او در پایان تأکید کرد که تمامی تلاش‌ها برای فراهم کردن بهترین شرایط آموزشی برای دانش‌آموزان انجام می‌شود و همگان باید در این راستا همکاری کنند.

 

