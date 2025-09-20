مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک در استان می‌توانند کالا‌های تعیین شده را از ۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه خرد و بزرگ طرف قرارداد خریداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک دهک‌های ۷ تا ۴ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی لبنیات، پروتئین و خواربار به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان صبح امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

مهلت استفاده از این اعتبار پایان آبان‌ماه اعلام شده است.

مشمولان طرح کالابرگ در استان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین شده را از بیش از ۱۹۱۱ فروشگاه خرد و ۲۱۸ فروشگاه بزرگ طرف قرارداد خریداری کنند.

مشمولان این طرح برای اطلاع از میزان موجودی اعتبار خود می‌توانند کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را بر روی تلفن همراه خود شماره گیری کنند.

پیش از این و از ۱۹ شهریور اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: طرح کالابرگ ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
جزئیات دریافت طرح کالابرگ الکترونیک در قم
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کار:
نظارت باید همیشگی و مستمر باشد/ مقطعی و فصلی عمل کردن جوابگو نیست
کلاهبرداری یک میلیارد ریالی از شهروند قمی با ارسال پیامک جعلی کالا برگ معیشتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های استان قم
تغییر نام میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم
تاکید بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم
۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه در قم کالابرگ عرضه می‌کنند
آخرین اخبار
۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه در قم کالابرگ عرضه می‌کنند
تاکید بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم
تغییر نام میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم
آغاز بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های استان قم
قم گام اول را در لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور محکم برداشت
قم نیازمند تعریف مدل فرهنگی متناسب با هویت دینی است
میزبانی قم از پنج رویداد ملی ورزشی در مهرماه
تندباد قم را در می‌نوردد
آزمایش موشکی اخیر ایران نشان داد فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای دشمنان هزینه ساز می شود