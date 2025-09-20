باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر روز شنبه نامه‌ای رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارسال کرد و حمله مسلحانه ۹ سپتامبر اسرائیل به دوحه را که محل‌های مسکونی اعضای دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد و منجر به شهادت شماری شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری قطر، قنا، این نامه توسط عبدالله المالکی، نماینده دائم قطر در ایکائو به رئیس شورای ایکائو تحویل داده شد.

قطر در نامه خود تأکید کرد که این حمله «نقض آشکار حاکمیت آن و مفاد کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی» است. این کشور خلیج فارس تأیید کرد که «تمام حقوق خود را طبق قوانین بین‌المللی حفظ می‌کند».

در ۹ سپتامبر، اسرائیل به یک مجتمع مسکونی در دوحه حمله کرد و رهبران حماس را در حالی که آنها در حال بحث در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه بودند، هدف قرار دارد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۵۲۰۰ فلسطینی در غزه به شهادت رسیده اند.

اسرائیل به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی