قطر به دلیل حمله اسرائیل به دوحه به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر روز شنبه نامه‌ای رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارسال کرد و حمله مسلحانه ۹ سپتامبر اسرائیل به دوحه را که محل‌های مسکونی اعضای دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد و منجر به شهادت شماری شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری قطر، قنا، این نامه توسط عبدالله المالکی، نماینده دائم قطر در ایکائو به رئیس شورای ایکائو تحویل داده شد.

قطر در نامه خود تأکید کرد که این حمله «نقض آشکار حاکمیت آن و مفاد کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی» است. این کشور خلیج فارس تأیید کرد که «تمام حقوق خود را طبق قوانین بین‌المللی حفظ می‌کند».

در ۹ سپتامبر، اسرائیل به یک مجتمع مسکونی در دوحه حمله کرد و رهبران حماس را در حالی که آنها در حال بحث در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه بودند، هدف قرار دارد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۵۲۰۰ فلسطینی در غزه به شهادت رسیده اند.

اسرائیل به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۰:۲۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
طفلك قطر مثل اهن سرخ زير چكش اسرائيل نرم جا بجا مي شود انوقت
مى خواهد از سلاح هاي امريكايي كه پولش را داده اما
اجازه استفاده ندارد با اسرائل بجنگد البته ناگفته نماند اين توهمات باعث فراموشي قطر مي شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
میگم ناتو عربی چی شد؟؟ شکست خورد؟؟ اخی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۲۰:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به این میگن کار مقتدرانه
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
واقعاً چه اقتداری !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بشین تا به شکایتت رسیدگی کنند!!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خیلی ساده ای قطر
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مراعات کنید بی انصاف ها


دل درد گرفتم از خنده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
وای پدر اسراییلو در اورد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
قطر شیرده جدید امریکا
۰
۷
پاسخ دادن
