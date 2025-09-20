ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه آورده است: این تصمیم نامعقول، مذبوحانه، غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکای تروریست پرور و رژیم جعلی و بی ریشه صهیونیستی می باشد، می تواند بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک کش صهیونیستی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر کند.

در این بیانه‌ آمده است: از دولت اکوادور سوال می شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه های تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می نماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند!؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می دهند برای خوش خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، حقوق بین المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.

در پایان این بیانیه آمده است: ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کس، از ملت و سرزمین خود دفاع نموده و با زیاده خواهی های آمریکای تروریست پرور و کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه، برخورد خواهند نمود و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف کند.