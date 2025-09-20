ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران اقدام مذبوحانه و غیر قانونی دولت اکوادور مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه آورده است: این تصمیم نامعقول، مذبوحانه، غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکای تروریست پرور و رژیم جعلی و بی ریشه صهیونیستی می باشد، می تواند بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک کش صهیونیستی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر کند.

در این بیانه‌ آمده است: از دولت اکوادور سوال می شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه های تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می نماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند!؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می دهند برای خوش خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، حقوق بین المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.

در پایان این بیانیه آمده است: ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کس، از ملت و سرزمین خود دفاع نموده و با زیاده خواهی های آمریکای تروریست پرور و کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه، برخورد خواهند نمود و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف کند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه:
خبر‌های خوبی از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه در راه است
ستادکل نیرو‌های مسلح: دولت آمریکا هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست
تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر، نشان از ماهیت تروریستی این رژیم جعلی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کل مساحت اکوادور یک سوم تهران هست، در واقع مگسی هست در مقابل شیر یعنی ایران.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
موز اکوادور و سومالی رو تحریم کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آخه اکوادور هم آدمه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه دشمنان ایران رو.
۱
۱۰
پاسخ دادن
