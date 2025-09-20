باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام میرزایی در تشریح فعالیتهای شاخص شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اظهار کرد: از مهمترین دستاوردها در این دوره، راهاندازی سه پروژه مهم خطوط لوله گاز شامل رشت - چلوند، چلوند - اردبیل و اردبیل - گرمی است که زنجیره گازرسانی به استان اردبیل را تکمیل کرده و بستر توسعه اقتصادی این منطقه را فراهم ساخته است.
وی افزود: خط اردبیل - گرمی به طول ۷۶ کیلومتر، یکی از پروژههای زیرساختی مهم استان است که با تأمین گاز پایدار، رونق اشتغال و بهبود معیشت ساکنان، جهش چشمگیری در اقتصاد منطقه مغان ایجاد کرده و پایداری گاز در دورترین نقاط مرزی ایران را تضمین میکند.
افزایش گازرسانی در شمالغرب
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه خط گاز چلوند - اردبیل به طول ۵۵ کیلومتر با عبور از مناطق کوهستانی و سختگذر، با وجود دشواریهای اقلیمی و زمینشناسی با موفقیت اجرا شد و مصارف گاز شهرهای شمال اردبیل را تأمین کرد، افزود: همچنین پروژه خط انتقال رشت - چلوند به طول ۱۵۱ کیلومتر از تأسیسات تقویت فشار گاز لاکان رشت آغاز و به چلوند آستارا رسیده و به خط انتقال اردبیل متصل میشود. اجرای این خط سبب افزایش ایمنی، پایداری انتقال گاز توأم با افزایش ظرفیت انتقال گاز، تابآوری و انعطافپذیری عملیاتی در منطقه میشود.
میرزایی با قدردانی از تلاش بیوقفه کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای غلبه بر موانع جغرافیایی، اقلیمی و حقوقی این پروژه افزود: با راهاندازی خط رشت - چلوند، نیروگاه سیکل ترکیبی پرهسر نیز از فشار مناسب گاز بهرهمند شده و نیاز به سوخت فسیلی در فصل زمستان کاهش مییابد.
وی ادامه داد: پروژه نور - کلارآباد به طول ۷۴ کیلومتر در مجاورت خط لوله گاز سرخس - نکا، پایداری گاز صنایع و نیروگاههای غرب مازندران را تضمین کرده است. خط تغذیه پلور - وانا نیز با طول ۲۲ کیلومتر، تقویت مصارف گاز خانگی و تجاری شمال کشور را به همراه دارد و رفاه اجتماعی ساکنان منطقه را افزایش میدهد.
ایستگاههای تقویت فشار
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به راهاندازی سه واحد توربوکمپرسور در تأسیسات تقویت فشار گاز دهشیر در سال ۱۴۰۴ برای تکمیل و پایداری ظرفیت انتقال گاز در خط هشتم سراسری اشاره کرد و گفت: این تأسیسات شامل چهار واحد توربوکمپرسور با ظرفیت مجموع حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز است. هر چهار توربوکمپرسور ایستگاه برازجان در دولت چهاردهم نصب و بهرهبرداری شده است. آرایش توربوکمپرسورها ۱+۳ بوده و با ظرفیت اسمی ۱۰۷ میلیون مترمکعب در روز، افزون بر داخلیسازی تجهیزات، نشاندهنده توانمندی بالای صنعت داخلی در تجهیزات فشار گاز است.
وی درباره خطوط انتقال در شرق و جنوب شرق کشور اظهار کرد: خط لوله میناب - سیریک به طول ۱۲۰ کیلومتر، صنایع شرق استان هرمزگان از نعمت گاز پایدار بهرهمند و امکان توسعه اقتصادی و صنعتی شهرهای واقع در مسیر خط لوله و نیروگاههای منطقه فراهم شد.
تضمین پایداری شبکه
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران افزود: این خط ۱۷۶ کیلومتر طول دارد که ۸۰ کیلومتر ابتدایی آن در دولت سیزدهم و مابقی آن در دولت چهاردهم و در مجموع در مدت یک سال به بهرهبرداری رسید تا رینگ شرقی شبکه انتقال گاز کشور تکمیل شود. این خط امکان تبادل گاز دوطرفه بین استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را فراهم کرده و پایداری شبکه را تضمین میکند.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از خط انتقال پالیزان - پسکوه - سوران - زابلی به طول ۱۵۴ کیلومتر، مردم شرق سیستان و بلوچستان به گاز پایدار دسترسی پیدا کردهاند و زمینه افزایش رفاه اجتماعی ساکنان منطقه، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، جلوگیری از مهاجرت و توسعه کشاورزی فراهم شده است.
خط لوله گاز نهبندان - سربیشه؛ تکمیل رینگ شرقی شبکه گاز کشور
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، اجرای پروژه نهبندان - سربیشه آخرین و حیاتیترین گام در تکمیل رینگ شرقی شبکه گاز کشور است. این خط امکان تبادل دوطرفه گاز بین شمال شرق و جنوب شرق ایران را فراهم میکند و آثار زیستمحیطی مثبتی ازجمله کاهش مصرف سوختهای فسیلی دارد.
میرزایی با بیان اینکه پروژه خط لوله پل کله - نیزار به طول ۲۳۳ کیلومتر در قالب دو گستره پلکله - دهق و دهق - نیزار ابلاغ شده که پیمانکاران گستره پلکله - دهق انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز شده است، بیان کرد: هرکدام از این گسترهها با ظرفیت انتقال روزانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز، ظرفیت انتقال انرژی کشور را افزایش میدهند و پایداری شبکه سراسری در کریدور مرکزی کشور را بهبود میبخشند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت ذخیرهسازی گازطبیعی و کاهش ناترازی فصلی، فاز نخست طرح ذخیرهسازی گاز در ساختار نمکی نصرآباد کاشان آغاز شده است، اظهار کرد: مطالعات اولیه نشاندهنده ظرفیت حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعبی این مخزن بوده؛ همچنین عملیات حفاری چاهها و ساخت جادههای دسترسی به این مخزن نیز در حال انجام است.
توسعه ذخیرهسازی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره طرح توسعه ذخیرهسازی در مخزن شوریجه افزود: ظرفیت ذخیرهسازی گاز در این مخزن هماکنون ۲.۲۵ میلیارد مترمکعب و برداشت ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که با اجرای فاز توسعه، ظرفیت ذخیرهسازی و برداشت به ۴.۵ میلیارد مترمکعب و ۴۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد که هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی درحال اجرا است و پیشبینی میشود در صورت تأمین منابع مالی لازم از سوی سرمایهگذار، تا سال ۱۴۰۵ تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت ذخیرهسازی گاز در مخزن سراجه هماکنون یک میلیارد مترمکعب و برداشت به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب در روز است که با اجرای فاز توسعه، ظرفیت ذخیرهسازی و میزان برداشت به ۱.۵ میلیارد مترمکعب و ۱۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد، ادامه داد: هماکنون این طرح توسعه با پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصد درحال اجرا است که تا پایان امسال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
منبع: شرکت ملی گاز ایران