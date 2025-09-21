باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سابقه تحریم‌ها علیه ایران گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فشارهای خارجی ادامه داشته و در دولت دهم به اوج خود رسید.

وی افزود: معمار اصلی تحریم‌های هوشمندانه علیه ایران «ریچارد نفیو» بود که در دولت اوباما نقش مؤثری ایفا کرد، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانست مسیر خود را ادامه دهد.

پورابراهیمی با مرور شش قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل پیش از سال ۲۰۱۵ تصریح کرد: این قطعنامه‌ها بیشتر بر موضوعات هسته‌ای و موشکی متمرکز بود و قابل مقایسه با حجم و ابعاد تحریم‌های آمریکا نیست.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل اثرگذار خواهد بود، اما شدت آن در مقایسه با تحریم‌های ایالات متحده بسیار کمتر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز اسنپ‌بک یک تصمیم بیرونی است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد مدیریت اسنپ‌بک‌های داخلی و اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی است.برخی سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تجارت آثار مخرب‌تری از تحریم‌ها داشته است.

پورابراهیمی افزود: فعالان اقتصادی ایران توان عبور از فشارهای خارجی را دارند، به شرط آنکه موانع داخلی برداشته شده و مسیر تولید، اشتغال و صادرات هموار شود.