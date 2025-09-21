رئیس انجمن حبوبات گفت: صف تخصیص ارز حبوبات به ۶ ماه رسیده است که استمرار این روند چالش هایی بدنبال خواهد داشت، درحالیکه تخصیص به موقع ارز منجر به تنظیم بازار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه چی رئیس انجمن حبوبات کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر سرانه کنونی مصرف حبوبات و تاثیر نوسانات قیمت محصولات پروتئینی بر میزان مصرف گفت: بنابر آمار سال گذشته ۷۰۰ هزارتن حبوبات در داخل تولید شد و حدود ۲۰۰ هزارتن واردات داشتیم که افزایش قیمت گوشت قرمز بر بازار حبوبات اثر می گذارد، از این رو حمایت دولت از بازار حبوبات منجر به تنظیم بازار و افزایش سرانه مصرف می شود.

به گفته وی، طبق آمار سرانه مصرف حبوبات در ایران ۱۰ کیلوست، درحالیکه سرانه مصرف جهانی ۱۳ تا ۱۴ کیلوست؛ لذا افزایش سرانه مصرف باید یکی از دغدغه های جدی دولت باشد.

لپه چی سرانه مصرف حبوبات در کشور را ۹۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: همه ساله ۶۵۰ تا ۷۰ هزارتن معادل ۷۰ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد از طریق واردات تامین می شود.

رئیس انجمن حبوبات کشور ادامه داد: صف تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۶ ماه رسیده است که استمرار این روند مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، درحالیکه با تخصیص به موقع ارز و واردات بازار حبوبات تنظیم می شود و شاهد نوسانات قیمت همانند بازار لوبیا چیتی سال قبل نخواهیم بود.

وی قیمت حبوبات را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: گرچه قیمت تابع عرضه و تقاضاست، اما به طور کلی قیمت حبوبات وارداتی به سبب هزینه های بالای تولید در داخل ارزانتر است و از طرفی به سبب محدودیت منابع آبی و ناترازی انرژی بخشی از حبوبات مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود وبا توجه به شرایط اقلیمی کشور بهتر است محصولاتی که نیاز آبی بیشتری دارند، از طریق واردات تامین می شود و از طرفی دغدغه ما باید تامین کالا و تنظیم بازار داخل باشد، حال می خواهد آن از طریق واردات صورت بگیرد یا تولید داخل.

لپه چی درباره آخرین وضعیت واردات حبوبات بیان کرد: بنابر آمار سال گذشته در مجموع ۹ هزارتن لوبیا چیتی وارد شد که در ۵ ماهه امسال این میزان به ۱۴ هزارتن رسیده و همین امر منجر به کاهش قیمت در بازار شده است، همچنین سال گذشته ۱۳۵ هزارتن لوبیا چیتی در داخل تولید شد و اکنون با آغاز فصل برداشت حبوبات نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت‌. همچنین سال گذشته حدود ۱۱۵ هزارتن عدس وارد و ۷۹ هزارتن در داخل تولید شده است.

وی با هشدار نسبت به تکرار موضوع کمبود لوبیا چیتی در سال گذشته افزود: عدم تخصیص ارز به موقع سبب می‌شود تا مسئله لوبیا چیتی در بازار حبوبات برای سایر محصولات این حوزه دوباره تکرار شود.

لپه چی با اشاره به عدم آمار دقیق از سهمیه واردکنندگان حبوبات، بیان کرد: سال گذشته عدس به اندازه کافی وارد شد و این مدیریت سبب گردید تا بازار این محصول در نیمه نخست امسال وضعیت با ثباتی داشته باشد.

رئیس انجمن حبوبات کشور درباره وضعیت بازار حبوبات در نیمه دوم سال گفت: برای تأمین بازار باید از همین امروز برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگر محصولات تولید داخل به دلیل آفت زدگی، کاهش بارش، ناترازی آب و برق دچار کاهش در تولید شد باید با واردات به موقع جبران شود.

لپه چی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد محصولات وابستگی ارزی دارد، افزود: در حال حاضر چون در فصل برداشت قرار داریم، نمی‌توانیم آمار دقیقی از میزان تولید داشت.

