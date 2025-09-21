باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی یک پرونده با موضوع زمین‌خواری را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی با اقدامات غیرقانونی ۲۶ هزار و ۶۱۹ مترمربع زمین از منابع طبیعی را بدون داشتن مجوز قانونی تصرف به نفع خود کرده بود گفت: پس از تحقیق و اطمینان از موضوع با هماهنگی مرجع قضایی متهم این پرونده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی افزود: کارشناسان ارزش این زمین‌ها را ۱۳۳میلیارد و ۹۵میلیون ریال برآورد کردند.

سارقان طلا و جواهرات یک زن کهنسال در شهرکرد دستگیر شدند

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری ۲ سارق طلا و جواهرات یک بانوی سالمند در شهرکرد خبر داد و گفت: این افراد با تهدید یک زن سالمند اقدام به سرقت طلا و جواهرات وی کرده بودند.

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ،امجدیان افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلا در شهرستان شهرکرد، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله ماموران پلیس آگاهی استان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: در تحقیقات پلیس مشخص شد سارقان با اطمینان از تنها بودن زن و مردی کهنسال در منزلشان، به آنجا مراجعه کردند و با تهدید اقدام به سرقت طلا و جواهر به ارزش۱۰ میلیارد ریال کردند.

امجدیان افزود: ماموران با انجام کارهای فنی موفق به شناسایی محل سکونت سارقان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و خودروی مورد استفاده در سرقت نیز از آنها توقیف شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه به جرم خود اقرار و طلاهای مسروقه نیز کشف شد گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه مرجع قضایی شدند.

دستگیری قاچاقچی با بیش از چهار هزار لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دستگیری قاچاقچی حرفه ای با چهار هزار و ۱۸۹ هزار لیتر سوخت قاچاق سوخت به ارزش ۲ میلیارد ریال در استان خبر داد.

امجدیان افزود: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در پی انجام کار اطلاعاتی از یک قطعه کارت سوخت قاچاق در سطح استان توسط فردی به هویت معلوم، مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تیمی مجرب به محل مورد نظر عزیمت و در بررسی موضوع مشخص شد یک دستگاه خودروی کامیون به دلیل اعمال قانون در پارکینک توقیف بود و راننده خودرو با سوء استفاده در نقاط مختلف کشور از کارت خودرو استفاده و سوخت گیری کرده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: متهم تاکنون چهار هزار و ۱۸۹ لیتر سوخت به صورت غیرقانونی استفاده کرده است که ارزش ریالی آن ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

امجدیان افزود: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی معرفی شد.

منبع:معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان