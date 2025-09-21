باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:در راستای ساماندهی بازار برنج و با هدف برآورد دقیق موجودی این محصول استراتژیک، رزمایش سه روزه بررسی ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها در استان مازندران آغاز شد.

او افزود: این رزمایش از روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

جعفری گفت: این رزمایش با هماهنگی فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان، دادستانی شهرستان‌ها و همکاری تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

او با اشاره به اهمیت این طرح در راستای تنظیم بازار برنج، افزود: در این رزمایش، واحد‌های شالیکوبی که نسبت به ثبت موجودی و ثبت در سامانه جامع انبار‌ها اقدام نکرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف از این اقدام، پیگیری‌های ملی و استانی در جهت برآورد دقیق موجودی برنج در سطح استان و کشور است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در ادامه گفت: نظارت‌ها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به طور مستمر ادامه خواهد داشت و با توجه به مسافرپذیر بودن استان و روز‌های پایانی تعطیلات، هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد.

او افزود: توزیع روزانه بیش از ۴۰۰ تن مرغ و سایر کالا‌های اساسی در استان مازندران در حال انجام است و آرامش در تامین و موجودی کالا در استان برقرار است.

جعفری در پایان گفت: نتایج این رزمایش در جلسه‌ای با حضور دادستان، فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بررسی و اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد.